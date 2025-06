Felix Herrmann (ARAMEA): Gute Laune in der MAGA Economy

Die USA sind ein tief gespaltenes Land – und das nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Umfragen zeigen, dass Menschen, die in den USA demokratisch wählen mittlerweile in einer komplett anderen ökonomischen Realität leben als jene, die ihre Stimme den Republikanern – also Trump – geben bzw. gegeben haben. Die Menschen auf beiden Seiten kaufen unterschiedliche Dinge und arbeiten in zunehmend unterschiedlichen Branchen.

Und während es der MAGA-Wirtschaft im Moment erstaunlich gut geht, leckt die Non-MAGA-Wirtschaft nach der Wahl im November noch Ihre Wunden. Noch nie seit Beginn der Umfragen der Uni Michigan, die in ihren Umfragen auch die politische Gesinnung abfragt, war die Stimmung im Lager der demokratischen Wähler so schlecht wie heute. Im MAGA-Lager ist die Stimmung hingegen deutlich besser. Jedoch trauen auch die Wähler Trumps dem Braten nur bedingt. Während der ersten Amtszeit Trumps war die Stimmung im Schnitt besser. Augenscheinlich ist jedoch die große Lücke zwischen beiden Lagern. Problematisch dabei: Die Non-MAGA-Wirtschaft macht rund zwei Drittel der gesamten US-Wirtschaft aus und ist damit knapp doppelt so groß wie die MAGA-Wirtschaft.