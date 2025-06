Dax am Mittag weiter freundlich - Fokus auf US-Dollar

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.795 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Adidas, Daimler Truck und Porsche. Am anderen Ende fanden sich dagegen Rheinmetall, die Commerzbank sowie Zalando wieder.





