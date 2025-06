Hauck Aufhäuser IB belässt Formycon auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

DerKosmokrat schrieb 19.06.25, 11:20

Hier mal meine Notizen von der HV, sicher nicht vollständig und vielleicht auch nicht fehlerfrei.



FYB 201:

- Sehr viel Enthusiasmus vom VV Dr. Stefan Glombitza für die Fertigspritze. Differenzierung bei Features zur Anwendung, somit besser als das Originalprodukt. Dies könnte den Durchbruch in Märkten bringen, wo FYB201 bisher nicht relevant ist. Deutschland zum Beispiel.

- Die Zulassung von FYB201 für Brasilien ist ein wichtiger Schritt für die weitere Globalisierung des Geschäfts von Formycon. Der südamerikanische Kontinent hat sich einiges an Wohlstand erarbeitet, ist aber im medizinischen Bereich stark unterversorgt. Ein riesiges Potential für Formycon.

- Demnächst soll die Einführung für den afrikanischen Kontinent erfolgen.



FYB202:

- In den nächsten Wochen steht die Einführung von FYB202 in UK an, jedoch kann nur der private Markt adressiert werden, da der nächste Tender erst 2026 geplant ist.

- Die Zulassung für den Nahen Osten ist für dieses Jahr geplant, die Markteinführung dann für 2026

- APAC ist aufgrund der Konkurrenzsituation sehr schwierig für Formycon, da es einige lokale Platzhirsche mit eigenen Biosimilars gibt. Daher geringe Priorität auf die APAC Region.



FYB203:

- Derzeit ist noch ein Patent aktiv für einen „Buffer“ (?), der in der Produktion verwendet wird. Bis auf Amgen (sie verwenden wohl einen anderen Mechanismus in der Produktion) sind alle Biosimilarhersteller von dieser Hürde betroffen, Regeneron hat hier wohl eine einstweilige Verfügung erwirkt. Formycon ist jedoch zuversichtlich, die einstweilige Verfügung außer Kraft setzen zu können. Damit wären sie einen großen Schritt näher an der Markteinführung von FYB203.

- Da FYB203 frühzeitig auslizensiert wurde, gehen allerdings nur ein höherer einstelliger Prozentbetrag bis maximal ein niedriger zweistelliger Prozentbetrags des Gewinns an Formycon, der Rest bleibt beim Vermarktungspartner.



FYB206:

- Durch den Wegfall der Phase 3 Studie glaubt Formycon, einen klaren Vorteil zu haben. Es besteht keine Gefahr, dass dadurch jetzt andere Firmen die Entwicklung eines Konkurrenzproduktes starten, und auch nur annähernd zum Ablauf des Patents mit der Entwicklung fertig werden. Auch ohne Phase 3 Studie beträgt die Entwicklungszeit noch 6 bis 7 Jahre. Somit sollte Formycon definitiv unter den ersten drei Firmen sein, die ein Biosimilar für Keytruda im Markt haben werden.

- Derzeit beträgt das Marktvolumen für Keytruda 30 Milliarden Euro. Bis 2030 könnte dieses Volumen sogar auf 40 Milliarden anwachsen.

- Bisher ist das Feedback vom Markt sehr vielversprechend. Es gibt wohl eine Vielzahl an namhaften Firmen, die FYB206 sehr gerne vermarkten würden.

- Bei FYB206 ist anscheinend der große „Buy & Bill“ Bereich in USA einfacher zu addressieren als bei FYB202.



Anleihe:

Das Gesellschafterdarlehen war als Übergangskonstrukt gedacht und wurde bisher Jahr um Jahr verlängert. Mit der Anleihe wird diese Übergangssituation durch eine langfristig ausgelegte Fremdkapitalquelle ersetzt. Ich finde den Zinssatz persönlich immer noch sehr hoch, vielleicht zeichne ich selber etwas von dieser Anleihe, da ich fest vom langfristigen Erfolg von Formycon überzeugt bin.



Fazit:

Insgesamt habe ich den Eindruck gewonnen, dass Formycon trotz des herben Rückschlags im Februar auf dem richtigen Weg ist. Es sind keine weiteren Abschreibungen vorgesehen. Formycon arbeitet mit Hochdruck daran, die Einnahmen von FYB201 und FYB202 zu maximieren, aber das wird einfach etwas Geduld brauchen, bis wir hier die Ergebnisse sehen. Besonders bei FYB202 wird es Zeit brauchen, um hier Marktanteile zu gewinnen. Das hat sich Formycon wohl einfacher vorgestellt.

Es sieht so aus, als wäre FYB206 der große Wurf für Formycon. Man ist unter den ersten 3, die diesen gigantischen Markt adressieren werden. Man hat aus den Fehlern der ersten 3 Produkte gelernt, und sich inzwischen einen sehr guten Ruf im Markt erarbeitet. Besonders stolz ist man auf die globale Supply Chain, man ist aber trotzdem schlank und agil, was bei vielen großen Pharmakonzernen nicht der Fall ist.