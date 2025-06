Auszeichnung für starke Arbeitgeberkampagne / Employer Branding von Klüh mit dem German Brand Award 2025 prämiert (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Multiservice-Anbieter Klüh gehört zum Kreis der Gewinner

des diesjährigen German Brand Award. In der Kategorie "Excellence in Brand

Strategy and Creation - Employer Branding" wurde Klüh für seine

aufmerksamkeitsstarke Employer-Branding-Kampagne ausgezeichnet.



Mit dem Claim "Ich arbeite nicht für jede*n." und dem Hashtag #SelbstbewusstSein

rückt die Kampagne die wertvolle Arbeit der Klüh-Mitarbeitenden in den

Mittelpunkt. Ergänzt wird sie durch gezielte Unterkampagnen, die die

unterschiedlichen Arbeitswelten bei Klüh individuell in Szene setzen - von der

Reinigung über die Sicherheitsdienste bis hin zu Catering, Buchhaltung und

weiteren Bereichen. So wird sichergestellt, dass sich jede Sparte unter der

Dachmarke Klüh Multiservices authentisch und sichtbar wiederfindet.





"In einem umkämpften Arbeitsmarkt braucht es Mut, sich mit einer klaren Haltung

zu positionieren. Unsere Employer-Branding-Kampagne hebt nicht nur die Vielfalt

unserer Berufsbilder hervor, sondern unterstreicht auch den starken Rückhalt,

den wir unseren Mitarbeitenden bieten. Die Auszeichnung mit dem German Brand

Award ist eine tolle Anerkennung für unser Team und unser Ziel, als attraktiver

Arbeitgeber sichtbar zu sein", erklärt Viktoria Kaiser , Personalleiterin bei

Klüh Multiservices.



Der German Brand Award ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen für

erfolgreiche Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation im

deutschsprachigen Raum. Vergeben wird der Preis vom Rat für Formgebung,

Deutschlands Design- und Markeninstanz, sowie dem German Brand Institute.

Prämiert werden herausragende Produkt- und Unternehmensmarken sowie besonders

starke Kampagnen, Konzepte und Strategien.



Weitere Informationen zur Employer-Branding-Kampagne unter

http://www.jobs.klueh.de/klueh-als-arbeitgeber .



Über Klüh:



Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender

Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das

Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle

Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service,

Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden

sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das

Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1

Mrd. Euro (2024) um. Weitere Informationen unter http://www.klueh.de .



