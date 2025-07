Milliarden im Boden: Das neue Gold-Epizentrum heißt British Columbia!

Das Goldene Dreieck von British Columbia blüht trotz seiner Abgeschiedenheit und seines rauen Geländes dank einer Wiederbelebung des Bergbaus auf und zieht sowohl kleine Explorationsunternehmen als auch große Bergbauunternehmen an.

Das goldene Dreieck des Bergbaus

Quelle: Skeena Gold & Silver

Das Golden Triangle in British Columbia ist eine der weltweit aktivsten und mineralreichsten Bergbauregionen mit zahlreichen produzierenden Minen und vielversprechenden Explorationsprojekten. Die Region liegt an der Grenze zu Alaska und grenzt im Nordosten an Galore Creek. Es umfasst Produktionsstätten wie die Minen Brucejack und Red Chris von Newmont sowie fortgeschrittene Projekte wie die Premier-Lagerstätte von Ascot Resources Eskay Creek von Skeena Gold & Silver und KSM von Seabridge Gold. Teck Resources ist außerdem an dem Joint Venture Schaft Creek mit Copper Fox Metals beteiligt.

Infrastrukturinvestitionen der Regierung als Mining-Booster

Die vielversprechende Region ist etwa 500 km lang und erstreckt sich von Stewart bis zum Stikine River im Nordwesten. Sie verfügt über einige der größten unerschlossenen Gold-, Silber- und Kupfervorkommen der Welt und profitiert von neuen Infrastrukturinvestitionen. Die Regierungen drängen ebenfalls darauf, Bergbauprojekte durch Entwicklungsmaßnahmen zu beschleunigen und schneller abzuschließen.

B.C. hat sich diesen Monat dazu verpflichtet, „das Potenzial im Nordwesten zu nutzen”. Premierminister David Eby sagte, seine Regierung wolle die Interessen der Industrie, der First Nations und des Naturschutzes in Einklang bringen. Der Minister für kritische Mineralien von B.C., Jagrup Brar, erklärte gegenüber The Northern Miner, dass der Plan darauf abzielt, die Überprüfungen durch die Provinz und den Bund aufeinander abzustimmen.

Er erwähnte, das Ziel sei „ein Projekt, eine Überprüfung” . Brar sagte auch, die Regierung wolle Handelsabkommen anstreben, die sich auf die Mineralien und Metalle von British Columbia konzentrieren.

Kritische Infrastruktur als Regierungsunterstützung

Im vergangenen Jahr haben die Bundes- und Provinzregierungen 195 Millionen CAD (142 Millionen USD) für die Modernisierung wichtiger Infrastrukturen zugesagt. Mit diesen Mitteln werden die Highways 37, 37A und 51 verbessert. Zu den Änderungen gehören breitere Seitenstreifen, Kettenzonen, Ausweichstellen und WLAN-Zugang auf einer Strecke von 800 km.

Die Verbesserungen unterstützen die Lieferketten für kritische Mineralien und könnten 3.000 Arbeitsplätze in der Bauphase schaffen. Weitere 60 Millionen kanadische Dollar aus Ottawa werden die Stromversorgung und die Straßenanbindung verbessern und damit logistische Hürden weiter abbauen.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Absolutes Aushängeschild der Region

Ein weiterer Vorreiter der Wiederbelebung der Region ist Skeena Gold & Silver, das 713 Millionen kanadische Dollar investiert, um bis 2027 eine der ehemals hochwertigsten Goldminen der Welt wieder in Betrieb zu nehmen. Die jüngsten Investitionen der Regierung in der Region sind „ein entscheidender Moment für unsere wichtige Mineralindustrie“, sagte CEO Randy Reichert.

Das in Vancouver ansässige Unternehmen Skeena drängt auf die Produktion in Eskay Creek und konzentriert sich nun voll und ganz auf den Bau.

„Wir haben bereits mit umfangreichen Vorbereitungsarbeiten begonnen und die Genehmigungen und langlebigen Güter weit vor dem Zeitplan gesichert”, sagte Reichert gegenüber The Northern Miner.

Quelle: Skeena Gold & Silver

Skeena Resources strebt eine Anfangsproduktion von 450.000 Unzen Goldäquivalent an seinem Grundstück Eskay Creek im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia an. Die Produktion in der Mine könnte 2027 beginnen. Eskay Creek, ein ehemaliges Grundstück von Barrick Gold, galt einst als die goldreichste Mine der Welt. Basierend auf den aktuellen Spotpreisen könnte die Mine einen jährlichen Free Cashflow nach Steuern von mehr als 700 Millionen Dollar generieren.

Im Einklang der First Nations als Partner und Anteilseigner

Das Besondere an Skeena Gold & Silver ist die enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den First Nations, insbesondere der Tahltan Nation, und die konsequente Ausrichtung auf nachhaltige, sozial verantwortliche Minenentwicklung im kanadischen Golden Triangle. Skeena betreibt mit Eskay Creek eines der weltweit hochgradigsten Gold-Silber-Projekte und setzt dabei auf ein innovatives Modell: Die Tahltan Nation ist nicht nur als Partner, sondern auch als Anteilseigner und aktiver Entscheidungsträger eingebunden.

Über 20 % der Belegschaft sind indigener Herkunft, viele davon in Führungs- und Schlüsselpositionen. Skeena vergibt gezielt Aufträge an Tahltan-Unternehmen und investierte allein 2024 über 44 Millionen kanadische Dollar in Verträge, Löhne und lokale Initiativen. Das Unternehmen bietet zudem Mentoring-Programme für Tahltan-Jugendliche und engagiert sich für Bildung und Ausbildung in der Region.

Skeena gilt als Vorreiter für eine wertebasierte, auf gegenseitigem Respekt und Konsens beruhende Zusammenarbeit, die sich an den Prinzipien der UN-Erklärung zu den Rechten indigener Völker (UNDRIP) orientiert. Die Tahltan haben Mitspracherecht bei allen wichtigen Entscheidungen – von der Umweltverträglichkeitsprüfung bis zur Minenplanung. Dieses Modell wird in der Branche als beispielgebend für echte Partnerschaft und soziale Akzeptanz angesehen und verschafft Skeena eine starke soziale Lizenz, was die Projektrisiken minimiert und die langfristige Wertschöpfung für alle Beteiligten sichert.

Zusammengefasst: Skeena Gold & Silver verbindet erstklassige Gold- und Silberprojekte mit einer einzigartigen, tiefgreifenden Partnerschaft mit den First Nations – ein Ansatz, der sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich Maßstäbe setzt.

Fantastische Kennzahlen für herausragende Profitabilität

Quelle: Skeena Gold & Silver

Das Investmentfazit für Skeena Gold & Silver fällt angesichts der aktuellen Kennzahlen und der außergewöhnlichen Profitabilität des Eskay Creek-Projekts äußerst überzeugend aus.

Mit einer definitiven Machbarkeitsstudie, die für das Projekt einen Net Present Value (NPV) von 2,0 Milliarden CAD bei konservativen Metallpreisen und sogar 4,9 Milliarden CAD bei aktuellen Gold- und Silberpreisen ausweist, gehört Skeena zu den attraktivsten Wachstumsstories im Edelmetallsektor. Die interne Rendite (IRR) von 43 % – und bei heutigen Preisen sogar bei 75% – sowie eine extrem kurze Amortisationsdauer von unter einem Jahr spiegeln die herausragende Wirtschaftlichkeit wider.

Die Kombination aus erstklassiger Geologie, moderner Infrastruktur, starker ESG-Positionierung und der engen Partnerschaft mit der Tahltan Nation verschafft Skeena nicht nur eine stabile soziale Lizenz, sondern auch einen klaren Wettbewerbsvorteil für nachhaltiges Wachstum. Die robuste Projektpipeline, die solide Bilanz sowie die Aussicht auf hohe Cashflows und Margen machen Skeena Gold & Silver zu einem Top-Pick für Investoren, die auf substanzielle Wertsteigerung und außergewöhnliche Profitabilität im Gold- und Silbersektor setzen möchten

