ANALYSE-FLASH UBS belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec auf "Neutral" belassen. In Gesprächen mit Investoren in Europa habe er ein gestiegenes Interesse an Medizintechnikunternehmen festgestellt, schrieb Graham Doyle in einer am Freitag vorliegenden …