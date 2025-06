Fachkräftebedarf im Fokus / ZVA veröffentlicht Berufsbildungsbericht 2025 (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA)

hat seinen aktuellen Berufsbildungsbericht veröffentlicht. Die Auswertung der

zentralen Kennzahlen zur Aus- und Fortbildung in der Augenoptik macht deutlich:

Die Branche steht vor enormen Herausforderungen - aber auch vor großen Chancen.

Im Zentrum der Analyse steht der steigende Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs,

der sich trotz rückläufiger Ausbildungszahlen und zunehmender Vertragslösungen

nicht als bloßer Fachkräftemangel verstehen sollte.



"Statt von Fachkräftemangel sollten wir von Fachkräftebedarf sprechen - und

damit die Tür öffnen für eine positive und optimistischere Perspektive",

schreibt Rainer Hankiewicz, Vorsitzender des ZVA-Berufsbildungsausschusses, im

Vorwort des Berichts. "Denn: Wir brauchen junge Menschen nicht nur dringend,

sondern wir haben ihnen auch etwas zu bieten."





Tatsächlich ist die Zahl der Auszubildenden seit dem Allzeithoch im Jahr 2020 um

rund 15 Prozent gesunken. Rund ein Viertel aller angebotenen Ausbildungsplätze

blieb zuletzt unbesetzt. Als Gründe nennt der Bericht unter anderem den

demografischen Wandel, gestiegene schulische Anforderungen und die zunehmende

Konkurrenz durch akademische Bildungswege. Gleichzeitig wird aber auch deutlich:

Wer gezielt Praktika anbietet, das eigene Umfeld informiert und moderne

Kommunikationswege nutzt, hat gute Chancen, motivierte Nachwuchskräfte zu

gewinnen.



Nachwuchskräfte abholen und begleiten



Ein besonderes Augenmerk richtet sich unter anderem auch auf die

Ausbildungsqualität: Ein Drittel aller Ausbildungsverträge wird vorzeitig

beendet. Eine enge Begleitung durch feste Ansprechpartner, realistische

Einblicke in den Beruf und eine zeitgemäße Ausbildungskultur sind hier

entscheidend. Dazu betont Rainer Hankiewicz: "Eine gute Ausbildung beginnt

damit, junge Menschen dort abzuholen, wo sie stehen - nicht dort, wo wir sie

gerne hätten".



Der Bericht zeigt aber auch: Die beruflichen Entwicklungschancen in der

Augenoptik sind hervorragend - vom Meistertitel über den Bachelor Professional

bis hin zum Optometristen. Digitale Fortbildungsformate machen das Lernen

flexibel und zukunftssicher. So ist die Augenoptik nicht nur ein

systemrelevanter Gesundheitsberuf, sondern auch ein attraktives Berufsfeld mit

Perspektive für junge Menschen.



Der vollständige Berufsbildungsbericht steht auf der Website des ZVA unter

http://www.zva.de/der-beruf/ zur Verfügung.



Alle Grafiken des Berichts können im Pressebereich auf http://www.zva.de

heruntergeladen werden und stehen Ihnen zwecks redaktioneller Nutzung dieser

Presseinformation zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.



