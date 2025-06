Börsen Update Europa - 27.06. - FTSE Athex 20 stark +2,43 %

Der TecDAX steht bei 3.850,32 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +4,90 %, SUESS MicroTec +2,07 %, PNE +1,46 %

Flop-Werte: HENSOLDT -5,35 %, Formycon -2,51 %, Evotec -1,17 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:53) bei 5.299,78 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: Schneider Electric +5,64 %, adidas +2,85 %, Bayer +2,78 %

Flop-Werte: Enel -0,94 %, Anheuser-Busch InBev -0,91 %, Prosus Registered (N) -0,68 %

Der ATX bewegt sich bei 4.405,22 PKT und steigt um +0,54 %.

Top-Werte: Lenzing +2,16 %, Wienerberger +1,73 %, DO & CO +1,48 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,84 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,66 %, Telekom Austria -0,58 %

Der SMI steht aktuell (13:59:55) bei 11.988,89 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: ABB +3,00 %, Partners Group Holding +1,99 %, Lonza Group +1,52 %

Flop-Werte: Sonova Holding -0,99 %, Kuehne + Nagel International -0,84 %, Swiss Life Holding -0,09 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.665,67 PKT und steigt um +1,18 %.

Top-Werte: Schneider Electric +5,64 %, LEGRAND +4,02 %, Kering +2,78 %

Flop-Werte: Accor -2,49 %, Carrefour -1,87 %, Thales -0,92 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.492,22 PKT und steigt um +1,34 %.

Top-Werte: ABB +3,00 %, SKF (B) +1,92 %, Assa Abloy Registered (B) +1,88 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,83 %, Telia Company -0,52 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,20 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.640,00 PKT und steigt um +2,43 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,73 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,00 %, Public Power +1,45 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,63 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,38 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,34 %