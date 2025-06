Vorsicht bei der QuantumScape-Aktie!

Die Aktie von QuantumScape ist am Donnerstag um fast 35 Prozent auf ein Elfmonatshoch gestiegen und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit Januar 2024. Auslöser war die Meldung, dass das Unternehmen mit Sitz in San Jose einen Durchbruch bei der Fertigung von Festkörperbatterien erzielt habe. Die neue "Cobra"-Technologie zur Herstellung von Keramikseparatoren erreichte laut Unternehmensangaben die sogenannte Baseline-Produktion – ein entscheidender Schritt für den künftigen Einsatz in Elektrofahrzeugen.

QuantumScape verspricht mit Cobra eine 25-fach höhere Wärmebehandlungsgeschwindigkeit gegenüber dem bisherigen Raptor-Prozess und will die Technologie im kommenden Jahr bei ersten Kunden einführen. "Cobra verbessert unsere Fähigkeit, Festkörperbatterien in größerem Maßstab zu produzieren", heißt es aus dem Unternehmen.