China baut seine Avengers Mag 7 war gestern: Goldmänner wetten jetzt auf "Prom 10" – Xiaomi, BYD & Co! Goldman Sachs läutet die Wachablösung ein: Chinas "Prom 10" könnten den Mag-7 gefährlich werden. Xiaomi, BYD & Co. ziehen Investoren an – trotz Trump, Zöllen und Krise.