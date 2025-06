Wie geopolitische Krisen Rüstungs-ETFs explodieren lassen!

Die globale Investment-Community erlebt derzeit eine regelrechte Flucht in Rüstungswerte. Fondsmanager weltweit erhöhen ihre Engagements in Verteidigungsaktien – befeuert von eskalierenden geopolitischen Konflikten, wachsenden Verteidigungsbudgets und Unsicherheiten über die künftige Sicherheitspolitik der USA.

Der Trend ist deutlich messbar: Der MSCI Europe Aerospace and Defense Index legte laut LSEG-Daten seit Jahresbeginn um satte 70 Prozent zu. Auch in den USA verzeichnet der Sektor starke Zuwächse – der iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) gewann seit Jahresanfang mehr als 25 Prozent und markierte jüngst ein neues Allzeithoch.

Seit Beginn der aktuellen Israel-Iran-Krise Mitte Juni hat der europäische Rüstungsindex zusätzlich fast 6 Prozent zugelegt, während der US-ETF um mehr als 2 Prozent stieg.

NATO-Erhöhung auf 5 Prozent des BIP

Ein zentraler Treiber ist die ambitionierte Ankündigung der NATO, ihre Verteidigungsausgaben bis 2035 von derzeit 2 auf 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anzuheben – die wohl weitreichendste Veränderung der Allianz seit über einem Jahrzehnt.

"Das war der Weckruf für viele institutionelle Investoren", kommentiert Peter Andersen, Chief Investment Officer bei Andersen Capital Management. "Ich habe seit Jahresbeginn systematisch meine Positionen in europäischen Verteidigungswerten ausgebaut."

Für Andersen kam der Impuls jedoch schon früher: "Als Trump damals sein Amt antrat, war das für mich das grüne Licht für den Sektor." Seine These: Die wachsende Unsicherheit über die Sicherheitsgarantien der USA zwingt europäische Staaten zu mehr Eigenverantwortung – und mehr Investitionen in Rüstung.

Trumps NATO-Kritik und geopolitische Unsicherheiten treiben Nachfrage

Die "America First"-Politik von Präsident Donald Trump und dessen wiederholte Kritik an der NATO haben in Europa tiefe Spuren hinterlassen. Besonders die temporäre Aussetzung der US-Militärhilfe für die Ukraine im März sowie Trumps Infragestellen des Artikel 5 der NATO-Charta haben die Angst vor einem sicherheitspolitischen Vakuum geschürt.

"Die Europäer haben realisiert, dass der US-Schutzschirm nicht länger garantiert ist", sagt Tom Bailey, Research-Leiter bei HANetf. "Die Folge: Europa arbeitet verstärkt an seiner ‚strategischen Autonomie‘."

Analysten warnen: Hohe Bewertungen und sinkende Margen

Trotz des anhaltenden Anlegerinteresses wirft die teils hohe Bewertung vieler Verteidigungsunternehmen einen Schatten auf den Aufwärtstrend.

"Die Margen sind nicht mehr so robust wie früher", warnt Jay Love, Chief Investment Strategist bei Mercer US. "Die Unternehmen sind aktuell teuer bewertet, und die Profitabilität ist teils unter Druck geraten."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

