Aktien-Crash im Anflug? – Anleger zittern schon jetzt vor den Q2-Zahlen

Analysten von Gimme Credit gehen davon aus, dass die negativen Auswirkungen aus Newark spürbar bleiben werden, vor allem wegen reduzierter Flugkapazitäten und sinkender Ticketpreise. "Die negativen Auswirkungen von Newark werden über die Sommermonate hinweg etwas nachwirken, da United die Preise senken wird, um Kunden zurückzugewinnen, und die Federal Aviation Administration die Anzahl der Flüge bis zum Jahresende begrenzt", heißt es in einer Mitteilung.

Im Frühjahr führten unter anderem Kommunikationspannen, Technikausfälle und eine geplante Schließung der Start- und Landebahn zu Tausenden Flugausfällen. United wickelt rund 70 Prozent des Passagieraufkommens in Newark ab. Der Hub steht damit für etwa ein Fünftel der gesamten Systemkapazität und der Inlandseinnahmen des Konzerns.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu United Continental Holdings Inc!

Zwar habe sich die Nachfrage nach Inlandsflügen zu Beginn des 2. Quartals leicht erholt, so die Analysten, doch sei der Effekt durch die Probleme in Newark weitgehend verpufft. Hinzu komme eine neue Belastung: "Während sich die Spannungen in Newark langsam entspannen, sieht sich United nun erhöhten geopolitischen Spannungen und steigenden Ölpreisen im Zusammenhang mit einem sich abzeichnenden Krieg im Nahen Osten gegenüber", warnt Gimme Credit.

Die positiven Effekte aus dem 1. Quartal – wie niedrige Treibstoffkosten und eine starke Nachfrage im Premium- und internationalen Segment – dürften im 2. Quartal kaum noch tragen. Die Analysten rechnen für das Gesamtjahr mit einem bereinigten Gewinn von 8,2 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von etwa drei Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht. Nach einem starken Jahresauftakt sei für den Rest des Geschäftsjahres mit einem Gewinnrückgang im "hohen einstelligen Bereich" zu rechnen.

Laut FactSet wird für das 2. Quartal ein bereinigter Gewinn von 3,85 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 15,41 Milliarden US-Dollar erwartet. Im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn bei 4,14 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 14,98 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie von United bleibt hinter der Konkurrenz zurück. Seit Jahresbeginn hat sie rund 20 Prozent verloren:

Fazit

Trotz vorzeitiger Fertigstellung der Sanierungsarbeiten in Newark und einer leichten Erholung der Buchungen bleibt das operative Umfeld für United angespannt. Die Belastungen aus dem 2. Quartal könnten zwar weitgehend abgearbeitet sein, doch die Herausforderungen für das 2. Halbjahr – von geopolitischer Unsicherheit bis hin zu höheren Ölpreisen – nehmen zu.

United Airlines wird seinen Bericht zum 2. Quartal am 16. Juli 2025 nach Börsenschluss veröffentlichen. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward KGV) für das laufende Jahr liegt bei etwa 5,9, was auf eine günstige Bewertung im Vergleich zum historischen Durchschnitt hindeutet.

Laut SeekingAlpha liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die nächsten zwölf Monate bei etwa 91 US-Dollar. Das entspricht einem erwarteten Kurspotenzial von über 15 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von etwa 77 US-Dollar. Die Analystenmeinung ist überwiegend positiv. Die Mehrheit rät zum Kauf.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die United Airlines Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 66,47EUR auf Tradegate (27. Juni 2025, 14:39 Uhr) gehandelt.