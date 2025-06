Auftragsvergabe rund um den Zentralflughafen - PORR baut längsten Eisenbahntunnel Polens

Wien/Warschau, 27.06.2025 – Centralny Port Komunikacyjny (CPK) und PORR haben heute einen Vertrag über den Bau eines neuen Hochgeschwindigkeitstunnels in Łódź unterzeichnet. Mit fast 5 km wird er der längste Eisenbahntunnel in Polen. Das Vorhaben ist Teil der wichtigen Eisenbahnstrecke 85, dem sogenannten "Y", das Warschau und den neuen Zentralflughafen mit der Stadt Łódź verbinden wird. Der Auftrag im Wert von mehr als EUR 400 Mio. (PLN 1,7 Mrd.) wird innerhalb von 48 Monaten durchgeführt.

Rund um den neuen Zentralflughafen, der zwischen Warschau und Łódź errichtet wird, entsteht eine komplexe Verkehrsinfrastruktur inklusive Hochgeschwindigkeits-Schienennetz. Nun wurde die PORR mit dem Bau des Eisenbahntunnels in Łódź beauftragt. „Die Hochgeschwindigkeitsstrecke wird Warschau näher an Łódź bringen und ist damit ein wichtiger Baustein im Ausbau der polnischen Verkehrsinfrastruktur. Dieses Projekt ist aufgrund seiner Größe und technischen Komplexität einzigartig auf dem polnischen Markt. Wir freuen uns daher besonders über das Vertrauen, das uns CPK mit der Auftragsvergabe über den Tunnel entgegenbringt. Wir sind uns bewusst, welche Verantwortung wir tragen“, sagt PORR CEO Karl-Heinz Strauss. Das Projekt wird innerhalb von vier Jahren fertiggestellt.

Der rund 4,6 km lange Tunnel, der vom Startschacht "Retkinia" zum Zielschacht "Fabryczna" in Łódź führt, ist der längste und breiteste Eisenbahntunnel in Polen, der in einem einzigen Abschnitt gebohrt wird. Damit ist er auch eines der technisch anspruchsvollsten Elemente der "Y"-Eisenbahnstrecke. Der Tunnel wird mit einer ca. 3.200 t schweren Tunnelbohrmaschine mit einem Schneidrad von 14 m Durchmesser aufgefahren. Die Strecke ist zweigleisig; in beide Richtungen werden die Züge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h fahren können.

Der Auftrag umfasst auch die erforderliche betriebliche Infrastruktur für den Tunnel, die Schächte und die Bahnstrecke. So wird die PORR im Rahmen des Projekts fünf Versorgungsschächte entlang der Tunneltrasse bauen. Ebenso wird sie die Innenschalen des Start- und des Zielschachts errichten, die derzeit im Rahmen eines separaten Auftrags gebaut werden. Der Tunnel wird im Sinne der bahntechnischen Ausrüstung mit Wasser- und Abwassersystemen, Elektrik, Telekommunikation und Feuerschutz ausgestattet. Das Projekt beinhaltet aber auch Straßenarbeiten und die Erschließung des Geländes in der Umgebung der Schächte.