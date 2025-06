wO User zu Tesla Robotaxi Launch: "Die Yolotaxis sind nicht explodiert.Bullish!"

Auch in dieser Woche war der Tesla Inc. Thread die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Der Grund liegt im kurzfristigen Hype um den Robotaxi Launch in Austin, Texas (wallstreetONLIEN berichtete). Der Aktienkurs von Tesla stieg trotz andauernder schwacher Absatzzahlen (insbesondere in Europa) nach dem Launch des Robotaxis am Montag um 8,2 %, gab jedoch Teile dieses Plus im Wochenverlauf (teils wegen Gewinnmitnahmen) wieder ab.

Fast 400 Beiträge wurden zu Tesla seit Montag gepostet und die überwiegende Mehrheit der wO-Community sieht trotz des zuletzt positiven Kursverlaufs weiterhin schwarz für die Tesla Aktie und auch das Robotaxis wird sehr kritisch gesehen.

Hier einige Stimmen zum zum Tesla Inc. Robotaxi Launch aus dem wallstreetONLINE Forum:

Gunsi007: "War der Robotaxi Launch ein Erfolg?"

GAP-Minder: "Wenn man den verschiedenen Meldungen Glauben schenken kann, dann gab es einen Start ohne Probleme aber mit vielen Einschränkungen, die den Verantwortlichen wohl aus Sicherheitsgründen zunächst notwendig erschienen. Daher ist es schwierig, den Start des Projekts jetzt schon zu bewerten.

Noch schwieriger erscheint es mir persönlich, die wirtschaftliche Bedeutung des Robotaxi einzuordnen. Dass da jetzt bis Ende 2026 hunderttausende Exemplare verkauft werden sollen, wie Musk es angekündigt hat, erscheint mir aber fast ausgeschlossen. Zunächst muss ja mal ein vollautonomer Betrieb mit ein paar tausend Stück erreicht werden, bevor ein Massenmarkt entstehen kann. Daher rechne ich in 2025 und 2026 nicht mit einem signifikanten Ergebnisbeitrag."

Nokery: "Nicht nur erfolgreich...sondern allen Waldorf und Statlers vom Anti-Tesla/Musk/EV-FUDisten-Stammtisch-FUDisten hier Lügen strafend. Wer die disruptive Wirkung und Skalierbarkeit nicht sieht oder gar leugnet, ist nicht objektiv und nicht mehr ernstzunehmen.

Mal ein Kommentar, wie man den Launch aus der Nähe und als Nutzer selbsterlebt einordnen kann...

https://x.com/farzyness/status/1936925002344944115 "

dazu Zwolle: "Nur mal so am Rande: https://www.golem.de/news/cybercab-teslas-robotaxi-dienst-startet-mit- ... "

dazu BVBMeister16: "Aus dem Link von Zwolle: "Allerdings traten am ersten Tag auch beunruhigende Zwischenfälle auf. Tesla Dailys Aufnahmen zeigen ein Robotaxi, das erst zu früh links abbiegen wollte, zögerte und dann in die Gegenfahrbahn fuhr, bevor es korrigierte. Ein anderer Vorfall zeigt ein Fahrzeug, das in einer Abbiegespur stehen blieb, nachdem ein Fahrgast den Anhalten-Knopf gedrückt hatte."

Ich befürchte, wenn mehr als 10 Musk-Kutschen in der Stadt sind, entsteht schnell ein Chaos."

Grandepedro: "Es wird kommuniziert, Tesla nimmt/verlangt pro Ride 4 USD. Man darf annehmen, dass die Kosten des "Sicherheits-Beifahrers" ein Vielfaches davon betragen. Aus reiner Liebe zu Tesla wird ja doch keiner da den Sicherheitsheini spielen (mehr als "gespielt" ist das ohnedies nicht - es kann mir niemand erzählen, dass eine Person am Beifahrersitz in irgendwelchen Gefahrensituationen auch nur irgendwas zur Sicherheit beitragen kann - außer aus dem Beifahrerfenster "Achtung Kinder, bitte zurücktreten, FSD Tesla kommt!" hinauszurufen....)

Ich weiß nicht, ob Tesla die Welt damit - wieder einmal - verändert hat, doch habe ich diesbezüglich gelinde Zweifel. Aber eines weiß ich ganz gewiss: mit solchen "Einnahmen" wird Tesla seine Gewinnbilanz ganz bestimmt nicht zum Positiven verändern... :laugh:"

Startvestor: "Also jedenfalls hat Elon das gut organisiert drumherum. So kann wohl nix passieren.

Das Ganze ist wie die Simulation eines Robotaxis. Aber war Tesla nicht schon immer eine Simulation?

Es geht um den Kurs, nur der zählt."

Xwin: "Tesla Yolotaxi tritt grundlos auf die Bremse, weil es am Seitenrand ein Polizeifahrzeug mit Sondersignal erkennt. Ein Auto dahinter wäre wohl aufgefahren:

https://www.youtube.com/watch?v=GpARr8DVU2M&ab_channel=EdwardNiede ...

Tesla Fraudotaxi fährt auf der falschen Strassenseite während Rob Maurers (totaler Tesla Shill) Testfahrt: https://x.com/RealDanODowd/status/1936972169894088816

Geht gut los. Stelle mir das Ganze mit tausenden von Robotaxis unsupervised vor. Wo ist denn nun die geheime Robotaxi Software, die ganz anders als FSD ist? Wird den Fans langsam klar, dass das einfach nur FSD + Killswitch ist? :laugh:

Gunsi007: "Wer genehmigt so einen Schrott? Da werden bald unschuldige Menschen verletzt. Wer haftet in so einem Fall?"

Xwin: "voller Erfolg" a la Tesla: "Musk’s robotaxis caught speeding as they hit roads for the first time .. Videos shared by some of the first customers in Austin, Texas, showed the autonomous cars breaking the speed limit on multiple occasions. Another video showed the self-driving car briefly cross into the wrong lane at a junction, before swerving back. .."

https://finance.yahoo.com/news/musk-robotaxis-caught-speeding-hit... "

GAP-Minder: "Man kann vom Start des Robotaxi denken was man will, die Börse jedenfalls feiert das Event als Erfolg. Wo der genau sein soll, ist mir nicht ganz klar, schließlich war die Konditionen und der Umfang kaum dazu geeignet sich ein verlässliches Bild von der neuen Technologie zu machen. Aber Börse hat nunmal viel mit Spekulation zu tun. Solange die Mehrheit der Investoren an die Geschichte glaubt, so lange geht die Party weiter. Der Start des Robotaxis ist geglückt wie geplant, der Markt hatte das nicht erwartet, nun wird der Erfolg eingepreist. Dass es eigentlich noch nicht vollständig möglich ist, die ganze Angelegenheit zu analysieren, ist zunächst zweitrangig. Der Kurs steigt, also wird von der Mehrzahl ein Erfolg gesehen.

Es wird aber sicher noch ein ganz Zeit dauern, bis man weiß, ob das Robotaxi auch unter anderen Bedingungen funktioniert und welche Stückzahlen sich verkaufen lassen."

Xwin: "Die Yolotaxis sind nicht explodiert. Bullish!"

The_Engineer: "Knapp 10% Kursplus wegen 10 Teslas die jetzt supervised durch einen Teil von Austin kurven. Das aber auch nur tagsüber bei schönen Wetter.

So was kann man sich echt nicht ausdenken. Mitfahren dürfen auch nur handverlesene Leute.

Das ist jetzt wie auf der Titanic. Die Musik spielt und die Party läuft. Aber wehe wenn da ein Eisberg ähhhh Fussgänger kommt, der über den Haufen gefahren wird. Das Ende ist bekannt."

Marvessa: "Videos von Teslas Robotaxis in San Francisco zeigen laut Bloomberg, wie die Fahrzeuge zu schnell fahren und in die falsche Fahrspur geraten."

Kolovkolosh: "Es war abzusehen. Kurze Video-Schnippsel, in denen die Teslas mal keine Vorschriften brechen, machen intensiv die Runde. Alle Tesla-Influencer jubeln mit aller Kraft. Ernsthaft - die tun so, als ob Tesla grad ein Mittel gegen Krebs entdeckt hätte. Das andere Hersteller technisch viel weiter sind, wird völlig ignoriert.

Ich denke, sie wissen, dass es jetzt um alles geht. Der Absatz stürzt grad ab - das Robotaxi ist der einzige Strohhalm, an den man sich in diesen Kreisen noch klammert."

darauf DH0310: "Obwohl man nur 50 selektierte Influencer auf die Straße gelassen hat, gibt es doch bereits das erste Video, was doch eher ein klein wenig schockierend ist. Da setzt sich der Tesla hinter ein anderes Auto in die Spur, merkt nicht, dass es die Linksabbieger Spur ist und fährt danach erst einmal in der Spur des Gegenverkehrs weiter, bis es dann an der nächsten Kreuzung links abbiegt.

Keine Ahnung wieviele Fahrten es gestern gab, aber das würde ich mal als serious incident bezeichnen. Die sollten normalerweise in einer sehr geringen Promillezahl vorkommen - jetzt kann es Pech sein, oder aber das System baut halt einfach noch in einer von 50 Fahrten so einen Bock... Dann wäre es weit weg von serienreif. Elon musste es in Q2 bringen. Jetzt ist es ein Robotaxi, wo auf dem Beifahrersitz jemand sitzt und was auch niemand wirklich kommerziell nutzen kann, wo noch kein vernünftiger Journalist mal nen paar Runden drehen konnte etc.

PR at its best, aber eher nichts, worauf die Welt in der Form gewartet hat. Ich finde es für Tesla sogar etwas underwhelming, da hätte ich mit was besserem gerechnet."

GAP-Minder: "Heute Morgen in SPIEGEL ONLINE ein Artikel zum Start des Robotaxi (allerdings im Bezahlbereich): es wird Professor Markus Lienkamp von der TU München zitiert, der das System von Tesla nicht für geeignet hält um autonomes Fahren mit höchstmöglicher Sicherheit zu gewährleisten. Als Professor für Fahrzeugtechnik ist er für eine Beurteilung sicher eher in der Lage als mancher Schönredner hier im Forum. Aber solange Musk seine Lügenmaschinerie in Gang hält, wird eine wissenschaftliche Betrachtung an der Börse keine Beachtung finden…

Die NHTSA (amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde) untersucht seit gestern Zwischenfälle beim Start des Robotaxis. Ergebnis offen, für Tesla-Fans aber kein Grund zur Beunruhigung…"

Knuff: Fahrerlos auf die Gegenspur...Tesla will Antworten auf Sicherheitsfragen zu Robotaxis unter Verschluss halten. Elon Musk feiert den Start der Robotaxis von Tesla als Erfolg. In den sozialen Medien zeigen allerdings Videos, wie die fahrerlosen Autos diverse Verkehrsregeln missachten. Das ruft eine US-Behörde auf den Plan: https://www.spiegel.de/auto/robotaxis-tesla-will-antworten-auf-sicherheitsfragen-unter-verschluss-halten... "

Sommernacht2: "Ich bin immer wieder erstaunt, mit wie wenig die TESLA Fanboys zufrieden sind. Wenn das Taxi mitten auf der Kreuzung hält oder einfach mal in den Gegenverkehr abbiegt... halb so schlimm, steht ja TESLA drauf und ist schon allein deshalb geil.

Langfristiges Kursziel sind 0 USD (Insolvenz), da TESLA sowohl technologisch den Anschluss verloren hat als auch der CEO für normale Geschäftsbeziehungen untragbar geworden ist. Allerdings gehe ich aufgrund des hohen Cash-Bestandes eher von einem schleichenden Untergang als von einem steilen Absturz aus."

H2O_Allergiker: "Meines Wissens verlief der Start in Austin reibungslos."

dazu erwin_kostedde: "Wenn man davon absieht, dass es einen Beifahrer mit Fernbedienung in der Hand und einen dahinter fahrenden Supervisor gab und die Lenkbewegungen auch mal in den Gegenverkehr gingen. Ansonsten die Fahrweise wie von einem Fahranfänger gefahren wirkt, war alles toll. Jedenfalls keinen Unfall. Und das ganze dann eben 5 Jahre nach Waymo."

Besser_Wisser_mag_keiner: "Wenn man die Videos mit den Texten von den handverlesen Nutzern/Tesla Jüngern vergleicht könnte man doch glatt auf professionelle Propaganda schließlich. 🙈 Der Kurs ist definitiv zu hoch. Ich glaube nicht, dass sich Tesla hier am Markt wie von Musk behauptet mit 90% Marktanteil durchsetzen wird. Allerdings finde ich, dass die Vergleiche mit Wirecard doch etwas hinken. Musk ist sicherlich ein Blender aber definitiv ist Tesla ein paar Dollar wert und wird auch nicht komplett den Bach unter gehen. Tesla erinnert ehr etwas an Nokia. Die haben die Zukunft auch verschlafen. Aber dank des prall gefüllten Geldbeutel von Musk wird Tesla noch irgendwie die Kurve kriegen."

GAP-Minder: "Es wird ja zurzeit viel berichtet über den Sonntag in Austin und den nicht unumstrittenen Start der Robotaxen. Aber wie geht es jetzt eigentlich weiter? War der 22.06. ein einmaliges Event um die Fähigkeiten der Robotaxen zu demonstrieren oder fahren die jetzt munter weiter, mit welcher Performance auch immer? Wenn es zunächst nur den Demo-Sonntag gab, dann wird es aber spannend, wann und wie die Hochskalierung erfolgen wird. Und wenn die Fahrzeuge jetzt in den Alltagsbetrieb gewechselt sind, müsste man ja eigentlich laufend etwas über den Betrieb erfahren.

Wer hier mehr weiß, ist herzlich eingeladen, sein Wissen zu teilen…"

dazu Summerrain: "Einführung des Tesla-Robotaxis mehr als fraglich. Vermutlich eine Testphase, Start des Projektes Robotaxi mit unausgereifter Technololgie. Weit weg von Waymo. Ein Rohrkrepierer wie der Cybertruck und Semitruck. Die Einführung war kein Gamechanger. Das war nix mit x. Da helfen die schmachtenden Beiträge dieser TeslanonikischenStammtischPhilosophen nichts. Aktie fällt gegen den Trend. Legt sich der Nebel, dann short voraus. Kursziel 2.600usd😉"

Startvestor: "Aber eins könnte Austin bringen, das Thema kommt in die breitere Öffentlichkeit:

https://insideevs.de/news/763612/teslas-robotaxi-service-texas-sicherh ...

Waymo usw. ist doch eher eine Randerscheinung. Mit Tesla hört nun jeder davon. Robotaxis, sowas gibts? Ist egal, ob negativ oder nicht. Bisher halten viele das für Fantasterei. Je mehr sie davon hören, desto eher gewöhnen sie sich dran."

GAP-Minder: "Sieht so aus, als würde in den USA eine Verkaufswelle rollen. Nicht bei den Autos, sondern bei den Aktien. Wird da gerade der Start des Robotaxis neu bewertet?"

Eckihandel: "Nein, das konnte wirklich keiner ahnen...zumal zum Jahresende ja 100.000 Robotaxis auf den Straßen sein sollten... oder war das erst Ende 2026 geplant?"

dazu GAP-Minder: "Musk sprach von mehreren Hunderttausend, bis zu einer Million, bis Ende 2026. Gehen wir von 200.000 Stück aus (der geringste Wert, bei dem mehrere Hunderttausend noch erfüllt würde), dann müssten jede Woche ca. 2.500 Stück verkauft werden, einen linearen Verlauf vorausgesetzt.

Das Problem dabei wäre nicht nur, ausreichend Abnehmer zu finden, sondern auch die Tatsache, dass damit noch lange nicht der Minderabsatz bei den herkömmlichen Modellen ausgeglichen würde.

Ich denke aber, dass jeder einordnen kann, welche Wahrscheinlichkeit solche Mengenankündigungen haben, wenn man die Erfahrungen mit Musk nicht gänzlich ausblendet."

dazu BVBmeister16: "Und außerdem muss TSLA für jedes Taxi einen Supervisor mitliefern, denn die aktuelle Software ist ja kaum genehmigungsfähig."

Approx74: "Aktuell häufen sich die Berichte über die Fails der Robotaxis. Bin auf die Erklärung der Tesla-Church gespannt, wenn vom ersten echten Crash berichtet wird. So Kojotemäßig in eine Wand gefahren, wo eine Straße aufgemalt ist. Hoffentlich ohne Personenschäden. Tesla zersägt sich gerade sehenden Auges mit seinem unfertigen und technisch unfähigen System. Vision only eben...

Genau das haben die Kritiker hier vorausgesagt."

FredClever2: Die Vorstellung der Teslas Roboter Taxis erinnert mich etwas an die damalige Show von Nikola, als sie ihren Elektro-LKW eine leicht angeschrägte Ebene haben "runter fahren" lasssen (was dann folgte, dürfte bekannt sein, nehme ich an). Augenscheinlich hat sich Tesla aber etwas mehr Mühe gegeben, die aktuellen Unzulänglichkeiten zu verschleiern. Ich glaube es wird Zeit, sich mit Puts auf Teslas zu beschäftigen🤠

