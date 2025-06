Top-Analysten setzen jetzt bei Alphabet auf fette Gewinne!

Die Künstliche Intelligenz treibt nicht nur Innovationen voran, sondern könnte in den kommenden Monaten auch die Aktie von Alphabet auf ein neues Kursniveau katapultieren. Die US-Investmentbank Citizens hat den Tech-Giganten jetzt hochgestuft und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.

Citizens hebt die Einstufung der Alphabet-Aktie von "Market Perform" auf "Market Outperform" an. Das neue Kursziel liegt bei 220 US-Dollar, was einem Kursanstieg von fast 27 Prozent entspricht.

Andrew Boone zählt laut Tipranks.com zu den Top-Analysten mit einer Erfolgsquote von 53 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite von 8,5 Prozent. Bei Alphabet beeindruckt sein Erfolgsrating sogar mit 85 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite von über 21,5 Prozent.

"Wir glauben, dass Künstliche Intelligenz ein klarer nettopositiver Faktor für Alphabet ist", schreibt Analyst Andrew Boone in seiner Analyse. "Die Auswirkungen von ChatGPT sind aktuell noch zu gering, um Googles Suchgeschäft substanziell zu gefährden, während KI gleichzeitig die Suchanfragen deutlich erweitert und die Monetarisierung durch bessere Nutzerintentionserkennung steigert."

KI Overviews: Googles nächster Wachstumstreiber

Besonders im Fokus steht dabei Googles neue KI-Funktion "AI Overviews", die seit Mai in den USA breit ausgerollt wurde. Diese zeigt Nutzern eine kompakte, KI-generierte Antwort direkt am oberen Rand der Google-Suchergebnisse. Laut Boone führte die Einführung in ersten Tests bereits zu einem Wachstum der Suchanfragen um 10 Prozent.

Der Analyst erwartet, dass die monatliche Nutzerzahl von AI Overviews bis zum dritten Quartal auf 4 Milliarden ansteigt – ein massiver Sprung gegenüber 1,5 Milliarden Nutzern im ersten Quartal. Damit könnte das Feature in wenigen Monaten etwa zwei Drittel aller Suchanfragen abdecken.

Trotz schwachem Jahresstart: Alphabet mit Aufwärtstrend

Obwohl die Alphabet-Aktie seit Jahresbeginn mehr als 8 Prozent verloren hat, zeigen die letzten Wochen eine klare Trendwende: In den vergangenen drei Monaten legte die Aktie rund 6 Prozent zu, allein in der letzten Woche betrug das Plus über 4 Prozent – getrieben von der allgemeinen Euphorie rund um KI-Werte, die auch Unternehmen wie Nvidia stark beflügelte.

Positive Signale auch für das Werbegeschäft

Auch für das wichtige Anzeigen-Geschäft von Google erwartet Citizens eine Trendwende: Das Umsatzwachstum bei "Search" soll sich im zweiten Halbjahr deutlich beschleunigen, gestützt durch die stärkere Nutzung und neue KI-getriebene Werbeformate.

Boone betont: "KI stützt sowohl die Nutzerzahlen als auch die Monetarisierung pro Suche. Das dürfte sich zeitnah in den Quartalszahlen widerspiegeln."

Wall Street bleibt bullish: Mehrheit der Analysten mit Kaufempfehlung

Mit seiner positiven Einschätzung liegt Citizens im Markttrend: Laut FactSet-Daten haben aktuell 43 von 55 Analysten ein "Strong Buy" oder "Buy"-Rating für Alphabet ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 202 US-Dollar, was noch immer über 16 Prozent Kurspotenzial signalisiert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





