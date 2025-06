Europas prestigeträchtigstes Golfturnier kommt 2026 nach Kitzbühel

Kitzbühel (ots) - Pressegespräch Austrian Alpine Open und Golf the Streif im

Starthaus der Streif



Nach dem erfolgreichen Auftakt 2025 in Altentann mit 18.000 BesucherInnen und

weltweiter Live-TV-Übertragung, wird die Austrian Alpine Open 2026 am Golfplatz

Kitzbühel-Schwarzsee-Reith ausgetragen - ein Meilenstein für den Tiroler

Sommertourismus.



Kitzbühel ist mit vier Plätzen in der Stadt und weiteren zwölf in nächster Nähe

eine der führenden Golfdestinationen im Alpenraum. Mit gezielten Investitionen

in Platz, Driving Range und Infrastruktur bereitet sich die Region auf einen

Event der Extraklasse vor.









Die DP World Tour - ehemals European Tour - ist 2025 zurück in Österreich. Als

eine der weltweit bedeutendsten Profigolf-Serien umfasst sie 42 Turniere in über

26 Ländern und gilt als Sprungbrett zur PGA Tour.



Die neue Austrian Alpine Open wird von 2025 bis 2028 abwechselnd in Gut

Altentann und Kitzbühel-Schwarzsee-Reith ausgetragen. Nach dem erfolgreichen

Auftakt freut sich Kitzbühel Tourismus, 2026 Gastgeber der zweiten Auflage zu

sein.



Golf gilt oft als Nische - doch Wertschöpfung und Reichweite sprechen für sich.

Insgesamt umfasst der europäische Golfmarkt rund 16 Millionen SpielerInnen,

alleine in der Turnierwoche rechnet man mit rund 36.000 Übernachtungen in der

Region Kitzbühel. Bemerkenswert ist auch der Tour-Tross - 16 Trucks werden

allein für die Live-Übertragungen angeliefert, welche täglich in über 160 Länder

aus der Gamsstadt berichten und somit ein Millionenpublikum erreichen.



Die Tour selbst wird eine ganze Woche Halt in Kitzbühel machen: mit Proberunden

ab Montag, dem Pro-Am Turnier am Mittwoch sowie den Turnierrunden von Donnerstag

bis Samstag und dem Finale am Sonntag.



"Nach der erfolgreichen Premiere der Austrian Alpine Open in Salzburg mit rund

18.000 Fans vor Ort wollen wir 2026 in Tirol das nächste Level erreichen. Das

Setup im GC Gut Altentann war perfekt für die Salzburger Golf-Festspiele, in

Kitzbühel wollen wir die Austrian Alpine Open zur Hahnenkamm-Woche des Sommers

pushen und freuen uns gemeinsam mit den Tourismusverantwortlichen einen

INTERNATIONALEN TOP Event der Extraklasse auf die Beine zu stellen", so Golf

Enterprises GmbH Geschäftsführer Ali Al-Khaffaf.



Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich über

die Chance, ist sich auch den Herausforderungen einer Veranstaltung dieser

Dimension bewusst: "Wir sind sehr dankbar, dass der Golfplatz

Kitzbühel-Schwarzsee-Reith Austragungsort der nächsten Austrian Alpine Open und

somit Teil der DP World Tour wird. Mit gleich vier Golfplätzen vor Ort zählt

Kitzbühel zu den führenden Golfregionen im Alpenraum. Der Golfsport ist eine Seite 1 von 2 Seite 2 ►





