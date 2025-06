Bundesregierung kommt gut aus dem Startblock

Berlin (ots) - Die neue Bundesregierung hat politische Initiativen gestartet,

die auch die Bauwirtschaft ein Licht am Ende des Tunnels sehen lassen. Auch wenn

noch nicht alles perfekt ist: Die schnellen politischen Maßnahmen sorgen für

eine Stimmungsaufhellung in den Märkten und schaffen neues Vertrauen in die

Verlässlichkeit politischen Handelns. "Genau das braucht die Bauwirtschaft

jetzt: Einen verlässlichen politischen Rahmen und neue Möglichkeiten für

einfacheres, schnelleres Bauen", bestätigt Thomas Drinkuth, Leiter des

Hauptstadtbüros der Glasindustrie, des Fenster- und Fassadenbaus und der

Sonnenschutz- und Automationsindustrie RTG.



Im Einzelnen: Der im Bundestag beschlossene "Investitionsbooster" ermöglicht bis

zum Jahr 2027 eine 30prozentige Abschreibung auf bewegliche Wirtschaftsgüter. Ab

dem Jahr 2028 folgt eine sinkende Körperschaftssteuer. Das kommt der gesamten

Wirtschaft zugute und schafft auch einen positiven Rahmen für Bauinvestitionen.





Der im Bundeskabinett verabschiedete und derzeit im Bundestag diskutierteHaushaltsentwurf für 2025 mit Eckwerten für 2026 bis 2029 sieht vor, dasswichtige Förderprogramme gesichert bzw. sogar angehoben werden: Allein für densozialen Wohnungsbau soll bis 2029 die Rekordsumme von 23,5 Milliarden Eurobereitgestellt werden. Die Städtebauförderung wird verdoppelt. Die für dieSanierung wichtige Bundesförderung energieeffiziente Gebäude (BEG) wird mit gut15 Milliarden Euro ausgestattet und wächst somit um rund eine Milliardegegenüber dem vorherigen Entwurf.Auch für ergänzende Förderprogramme wie "Jung kauft alt", "Gewerbe zu Wohnen"oder "Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment" sind entsprechende Mittelvorgesehen, die aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutzfinanziert werden. Dieses Sondervermögen sieht zudem Mittel in Milliardenhöhevor, die von Kommunen u.a. in die Sanierung von Schulen oder Krankenhäuserninvestiert werden können.Zudem verschafft die im Bundeskabinett beschlossene Novelle des Baugesetzbuches("Bauturbo") den Kommunen Beinfreiheit bei der Ausweisung von Baugebieten undbeinhaltet weitere Prozessvereinfachungen. "Insgesamt wird deutlich, dass dieneue Bundesregierung die Relevanz der Bauwirtschaft versteht - für dieKonjunktur in Deutschland, für das Schaffen von ausreichendem Wohnraum und fürden Klimaschutz. Die Impulse stimmen. Wichtige Themen aus dem Koalitionsvertragstehen aber noch aus", so Drinkuth weiter. Die Wiederaufnahme der Förderung fürEH55-Gebäude, Steuererleichterungen für Neubauten und Sanierungen undinsbesondere die steuerliche Absetzbarkeit der Sanierung vererbter Immobilien seien gute Ideen, die die Bundesregierung noch in die Umsetzung bringen solle.Besondere Vorsicht sei hingegen bei der angekündigten Überarbeitung desGebäudeenergiegesetzes geboten: "Das letzte, was der Markt jetzt braucht, wäreeine erneute Verunsicherung, wie sie beispielsweise eine Fortsetzung derHeizungsdebatte schaffen könnte. Das Ziel muss daher eine pragmatische,geräuscharme Weiterentwicklung des Gesetzes sein", erklärt Drinkuth. Sinnvollwäre, die anstehende Umsetzung der novellierten EU-Gebäuderichtlinie und die vonder Bundesregierung gewünschten Anpassungen in einem Durchgang zu erledigen.Die RTG Repräsentanz Transparente Gebäudehülle ist das gemeinsame Hauptstadtbürodes Bundesverbands Flachglas, der IndustrievereinigungRollladen-Sonnenschutz-Automation und des Verbands Fenster + Fassade zusammenmit den Unternehmen Hunter Douglas, Roma, Somfy, Velux, Veka und Warema. Sie istImpulsgeber und Dialogpartner für alle Politikakteure und Stakeholder, die diebau- und energiepolitischen Rahmenbedingungen gestalten.Pressekontakt:Thomas Drinkuth / mailto:drinkuth@transparente-gebaeudehuelle.de /Tel.: 0160-96228006Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159102/6064664OTS: Repräsentanz Transparente Gebäudehülle GbR