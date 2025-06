UNTERNEHMEN vom 27.06.2025 - 15.15 Uhr

KÖLN/MÜNCHEN - Riesige Bewegung auf dem Streamingmarkt: RTL will den Medienkonzern Sky Deutschland kaufen. Das teilten beide Unternehmen mit. Mit dem Deal, dem noch Wettbewerbshüter zustimmen müssen, will RTL Deutschland seine Position bei Unterhaltung, Sport und News im deutschsprachigen Bewegtbildmarkt ausbauen. Die Marken sollen für sich weiter bestehen bleiben.

BEAVERTON - Der Sportartikel-Riese Nike hat auch zum Ende seines Geschäftsjahres 2024/25 mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Diese fielen jedoch nicht so stark aus, wie im Vorfeld befürchtet. Zudem machte Konzernchef Elliott Hill den Investoren Hoffnung, dass die Talsohle erreicht ist: "Von nun an erwarten wir eine Verbesserung unserer Geschäftsergebnisse", sagte er am Donnerstagabend in einer Telefonkonferenz. Es sei Zeit, das Blatt zu wenden.

TKMS erhält Auftrag zur Modernisierung von sechs U-Booten

KIEL/KOBLENZ - Der U-Boot-Bauer Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hat einen Auftrag zur Modernisierung von sechs U-Booten der Deutschen Marine erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, sei dafür ein Vertrag zwischen TKMS und dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz geschlossen worden. Dieser umfasse ein Gesamtvolumen von mehr als 800 Millionen Euro und eine Laufzeit von zehn Jahren.

Jungheinrich will sich komplett aus Russland zurückziehen

HAMBURG - Jungheinrich will sich komplett aus Russland zurückziehen. Bei dem Verkauf von drei Beteiligungen rechnet der Gabelstapler-Hersteller mit einem Erlös deutlich unterhalb des Buchwerts und damit einem Verlust aus diesem Geschäft, wie er am späten Donnerstagnachmittag in Hamburg mitteilte.

Bayer erhält EU-Zulassung für noch längere Behandlungsintervalle mit Eylea

BERLIN - Die hohe Dosierung des Augenmedikamentes Eylea von Bayer kann in der EU nun mit noch längeren Behandlungsintervallen eingesetzt werden. Die Europäische Kommission habe die Zulassungserweiterung für die 8-Milligramm-Dosis für Intervalle von bis zu sechs Monaten zugelassen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Freitag mit. Konkret geht es dabei um die Behandlung der Netzhauterkrankungen neovaskuläre (feuchte) altersabhängige Makuladegeneration (nAMD) sowie das diabetische Makulaödem (DMÖ). Im besten Fall können die Patienten jetzt also eine sechsmonatige Pause zwischen den Injektionen ins Auge einlegen.

Zukunft von HKM: Salzgitter will sich im Sommer entscheiden

DUISBURG - Der Stahlhersteller Salzgitter will noch in diesem Sommer entscheiden, was er mit seiner 30 Prozent-Beteiligung an dem Duisburger Stahlhersteller HKM macht. "Wir sind uns der Verantwortung, die wir bei der HKM haben, sehr wohl bewusst. Genau deswegen prüfen wir sehr eindringlich die verschiedenen Optionen, die es dort gibt", sagte Salzgitter-Chef Gunnar Groebler am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf.

Apple lockert Regeln für App-Entwickler in der EU



CUPERTINO/BRÜSSEL - Apple krempelt nach Druck der EU-Kommission erneut die Regeln für App-Entwickler in der EU um. Zum einen gibt der iPhone-Konzern ihnen mehr Freiheiten, die Nutzer zu Kaufmöglichkeiten außerhalb von Apples App Store zu leiten. Zum anderen gibt es eine neue Abgaben-Struktur für Entwickler, die davon Gebrauch machen wollen. Einige Funktionen wie das automatische Laden von Updates werden nicht für Apps verfügbar sein, deren Anbieter sich für eine niedrigere Variante der Gebühr entscheiden.

-Bankenrettungsfonds macht 2024 Gewinn

-Piloten erleichtert: Solo-Betrieb im Cockpit zu unsicher -Behörde: Aufenthaltserlaubnis für russischen Medienvertreter nicht verlängert -Volksbanken erwarten deutlich steigende Immobilienpreise -IT-Personalbedarf wird mehr und mehr aus dem Ausland gedeckt -ROUNDUP/Justizministerin: Wohnen in der Stadt darf kein Luxus sein -Handelsverband: Mindestlohnbeschluss gefährdet Jobs

-Einschränkungen im Fernverkehr wegen Unwetter

-S-Bahn-Tunnel Richtung Offenbach vor Vollsperrung

-Fast 56 Millionen Autos mit Elektroantrieb weltweit

-Bundestag verschiebt staatliches Tierhaltungslogo

-US-Manager wird Chef von Sprachlern-App Babbel

-Große Hitze und Brände in Griechenland

-Datenschützer wollen DeepSeek aus den App-Stores verbannen -Mieterbund pocht auf Ausbau von Sozialwohnungen°



