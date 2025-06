Neue Inversionsdaten zeigen sechs Anomalien am Awacha-Zielgebiet von Aurania

Toronto, Ontario, 27. Juni 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high- ... -) ("Aurania" oder das "Unternehmen") berichtet, dass die erneute Verarbeitung von Mobile MagnetoTellurics (MobileMT)-Daten des Porphyr-Kupfer-Ziels Awacha in Ecuador unter Verwendung der neuesten 2D-Inversionstechnologie sechs hochgradig leitfähige Anomalien offenbart hat.

Im Jahr 2021 beauftragte Aurania Expert Geophysics Surveys Inc. mit der Durchführung einer MobileMT-Luftbilduntersuchung über dem Porphyr-Kupfer-Zielgebiet Awacha. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Inversion der elektromagnetischen (EM) Daten mit einem eindimensionalen (1D) Algorithmus durchgeführt. In den letzten Jahren hat sich die EM-Inversionstechnologie erheblich verbessert, insbesondere für Gebiete mit zerklüftetem Terrain. Daher beauftragte Aurania Expert Geophysics Surveys Inc. erneut mit der Aufbereitung der vorhandenen MobileMT-Daten unter Verwendung der neuesten 2D-Inversionstechnologie. Der angewandte 2,5D-Code ist objektiver und umfassender als die frühere 1D-Technologie, da er die tatsächliche Topografie des untersuchten Gebiets berücksichtigt und eine robuste laterale und vertikale Auflösung bietet, was zu einer genaueren Kartierung der unterirdischen Leitfähigkeit führt.

Die neuen Inversionsdaten haben das Vorhandensein von sechs Anomalien mit hoher Leitfähigkeit bestätigt, wie in Abbildung 1 dargestellt. Diese leitfähigen Anomalien beginnen in der Regel 250 Meter von der Oberfläche entfernt und weisen tiefe Wurzeln auf, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Diese Anomalien sind von Bedeutung, da Zonen mit erhöhter Leitfähigkeit aufgrund des Vorhandenseins von elektrisch leitfähigen Sulfidmineralien (Pyrit, Chalkopyrit und Bornit) und porphyrbedingter Alteration (phyllische und argillische Zonen) häufig mit Porphyr-Kupferlagerstätten korrelieren.

Die neuen MobileMT-2,5D-Inversionsergebnisse werden mit den Daten und Feldbeobachtungen aus dem Kartierungsprogramm Anaconda, das 2024 bei Awacha abgeschlossen wurde, integriert. Aurania hat den Porphyrkupferexperten Dr. Steve Garwin, einen leitenden technischen Berater (siehe Pressemitteilung vom 19. April 2022), mit der Überprüfung der Kartierungsdaten von Anaconda beauftragt, um die vielversprechendsten Porphyrziele im Gebiet Awacha zu identifizieren. Der Bericht und die Empfehlungen von Dr. Garwin werden in den kommenden Wochen erwartet.