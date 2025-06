Letztes Jahr war nur der Anfang – kommt jetzt der große Sommer-Einbruch?

Xavier Baraton, Global Chief Investment Officer bei HSBC Asset Management, sieht in den kommenden drei Monaten "nicht die positiven Bestätigungen", die derzeit eingepreist würden. Zur Absicherung setzt er auf Put-Optionen. Auch Goldman Sachs empfiehlt gezielte Strategien gegen Volatilität, Zinsrisiken und Marktrends.

Ein zentraler Punkt ist der 9. Juli – das Datum, an dem die Zollverhandlungen zwischen den USA und der EU enden sollen. Chris Jeffery von LGIM sieht in der unterschätzten Gefahr ein attraktives Absicherungsziel. "Wenn wir dieses Risiko weiterhin so gelassen sehen, wird es immer verlockender, sich für dieses Ereignis abzusichern."

Der S&P 500 notiert nahe Allzeithoch, der Volatilitätsindex VIX liegt mit unter 17 Punkten auffällig niedrig. Doch die VIX-Futures, die den Zeitraum um den 9. Juli abdecken, handeln bereits rund 1,5 Punkte höher – ein Signal für wachsendes Unbehagen.

Hinzu kommt das politische Risiko durch Donald Trump. "Die Märkte scheinen alles vergessen zu haben, was die Trump-Regierung angedroht hat", zitiert Reuters Baraton. Das von Republikanern forcierte "One Big Beautiful Bill"-Gesetz würde das US-Schuldenniveau noch weiter steigern.

Technologisch verstärkt wird die Unsicherheit durch automatisierte Fonds: Volatilitätskontrollprogramme, die laut UBS rund 700 Milliarden US-Dollar verwalten, reagieren mechanisch auf den VIX – was 2024 als ein Auslöser für den plötzlichen August-Crash galt. Auch bei Royal London Asset Management erkennen Risikomodelle wieder Kaufsignale – doch das Management ignoriert sie bewusst.

Zudem schwankt der Ölpreis derzeit stark. Im Juni bewegte er sich zwischen 63 und 81 US-Dollar – eine der volatilsten Phasen seit 15 Jahren. Gerry Fowler von der UBS rät zur Wachsamkeit: "Dieses Jahr werden weit weniger Leute in den Sommerurlaub fahren – der Markt hat zu viele Katalysatoren."

