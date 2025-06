"Diese Erhöhung trägt den ökonomischen Realitäten dieses Landes nur unzureichend Rechnung"

Berlin (ots) - Anlässlich der Bekanntgabe der beschlossenen Erhöhungen des

Mindestlohns durch die Mindestlohnkommission erklärt Sven Kramer ,

Tarifverhandlungsführer der Verhandlungsgemeinschaft Zeitarbeit (VGZ) des

Gesamtverbandes der Personaldienstleister (GVP) e.V. :



"Die von der Mindestlohnkommission beschlossenen Erhöhungen des gesetzlichen

Mindestlohns auf 13,90 Euro ab dem 1. Januar 2026 in der ersten Stufe und auf

14,60 Euro ab dem 1. Januar 2027 in der zweiten Stufe sind schmerzhaft für die

Zeitarbeitsbranche, die seit über zwei Jahren unter der anhaltenden

wirtschaftlichen Stagnation zu leiden hat.





Diese Erhöhung, die deutlich über den nachlaufenden Tariflohnindex hinausgeht,

trägt den ökonomischen Realitäten dieses Landes nur unzureichend Rechnung. Die

Entscheidung der Mindestlohnkommission stand unter großem Druck politischer

Wunschvorstellungen. Anzuerkennen ist, dass die einvernehmlich getroffene

Entscheidung der Kommission weitergehenden Forderungen aus der Politik nicht

nachgegeben hatte.



Politscher Druck wird am Ende die Tarifbindung zwangsläufig schwächen. Die

Drohungen mit politischen Eingriffen müssen daher aufhören. Der Mindestlohn kann

und darf nicht als sozialpolitisches Instrument missbraucht werden. Erhöhungen

oberhalb der allgemeinen Tarifentwicklung sind volkswirtschaftlich gefährlich

und betriebswirtschaftlich auf Dauer nicht verkraftbar."



Über den Gesamtverband der Personaldienstleister (GVP)



Der GVP entstand im Dezember 2023 durch die Verschmelzung des

Bundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) und des

Interessenverbandes Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ). Der Verband mit

seinen 5.600 Mitgliedsunternehmen verfügt daher über jahrzehntelange Erfahrung

in der Interessenvertretung der Branche und ist das Sprachrohr für die

Personaldienstleister in ihrer ganzen Vielfalt.



