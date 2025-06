Wer 1980 für 10.000 USD Nike-Aktien gekauft hat, besitzt heute?

Nike durchläuft aktuell eine schwierige Phase.

Die Aktie hat seit Ende 2021 schon mehr als 62 Prozent an Wert verloren (27.06.2025), was zum einen auf strategische Fehler zurückzuführen ist: So setzte der vorherige Nike-CEO John Donahoe auf den Ausbau der Direktverkäufe, was jedoch zu einer schwindenden Sichtbarkeit in den Regalen führte. Zudem kaufen viele Menschen ihre Bekleidung aufgrund der Probiervorteile weiterhin im Geschäft. Nach dem Misserfolg hat seit Oktober 2024 erneut Elliott J. Hill die Führung übernommen. Er fokussiert Nike wieder stärker auf das Sportsegment und beliebte Sportarten wie Fußball, Basketball und Leichtathletik.