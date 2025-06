Verbio: Ein Comeback von dem Nel und Plug Power nur träumen dürfen

Verbio, einer der führenden europäischen Hersteller von Biokraftstoffen, steht vor einer aussichtsreichen Expansion, sowohl politisch als auch strategisch. Während das Leipziger Unternehmen in den USA seine Marktposition systematisch ausbaut, erhält es gleichzeitig Rückenwind aus der deutschen Agrarpolitik. Die Zeichen für weiteres Wachstum stehen gut, insbesondere durch neue Förderimpulse und regulatorische Zielvorgaben auf beiden Seiten des Atlantiks. Biokraftstoffe im Fokus der Politik Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) hat sich klar für eine stärkere Nutzung von Biokraftstoffen in der Landwirtschaft ausgesprochen. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kündigte er an, steuerliche Anreize für Landwirte schaffen zu wollen, die alternative Kraftstoffe einsetzen. Ziel sei es, den Einsatz von Biokraftstoffen "noch in dieser Wahlperiode" voranzubringen. Rainer verwies dabei auf die begrenzten Möglichkeiten der Elektrifizierung schwerer Landmaschinen: "Die großen landwirtschaftlichen Maschinen laufen nun mal nicht mit Elektromotoren." Zudem sprach sich der Minister für die Rückkehr zur vollen Steuerrückerstattung beim Agrardiesel ab 2026 aus – ein Signal an die von Bürokratie und Belastungen geplagte Branche. Die politischen Aussagen könnten der Branche und Herstellern wie Verbio langfristig zusätzlichen Absatz in der heimischen Landwirtschaft sichern.

Verbio forciert Expansion in den USA

Parallel zur politischen Unterstützung in Deutschland baut Verbio sein Engagement in Nordamerika konsequent aus. Über die Tochtergesellschaft Verbio North America ist das Unternehmen seit 2021 in Nevada (Iowa) mit einer großtechnischen Biomethan-Anlage präsent. Dort wird landwirtschaftliches Restmaterial, insbesondere Maisstroh, zu erneuerbarem Gas verarbeitet und in das Erdgasnetz eingespeist. Die Anlage gilt als Vorreiterprojekt für klimaneutrale Energiegewinnung aus agrarischen Rückständen.

Ein zweiter Standort in South Bend, Indiana, kam 2023 durch die Übernahme eines bestehenden Ethanolwerks hinzu. Derzeit erfolgt der Umbau zu einer integrierten Biorefinery, die künftig sowohl Bioethanol als auch Biomethan produzieren wird. Die Inbetriebnahme der neuen Biomethanlinie ist für 2026 geplant. Exakt iin dem Jahr, in dem die politischen Weichen in neu gestellt werden könnten.

Rückenwind aus Washington

Auch die regulatorische Entwicklung in den USA bietet deutliche Impulse für Verbio. Die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA plant ab 2026 eine massive Erhöhung der Beimischungsquoten für Biodiesel und erneuerbaren Diesel. So soll das Volumen von 3,35 Milliarden Gallonen (2025) auf 5,61 Milliarden Gallonen im Jahr 2026 steigen, ein Plus von über zwei Milliarden Gallonen. Insgesamt ist für 2026 ein Rekordwert von 24,02 Milliarden Gallonen erneuerbarer Kraftstoffe vorgesehen.

Diese regulatorischen Vorgaben werden die Nachfrage nach nachhaltigen Kraftstoffen massiv antreiben und Verbio als Produzent mit direktem Zugang zum US-Markt in eine strategisch günstige Position bringen. Besonders positiv: Der Ausbau der Produktionskapazitäten in Indiana fällt genau in diesen Zeitraum.

Mein Tipp: Günstige Konstellation für weiteres Wachstum

Verbio profitiert von einer günstigen Gemengelage: Der politische Wille in Deutschland, Biokraftstoffe stärker zu fördern, trifft auf ambitionierte Beimischungsvorgaben in den USA und eine starke operative Präsenz vor Ort. Die geplanten Steuererleichterungen im Agrarsektor und das wachsende Interesse an alternativen Kraftstoffen machen den Heimatmarkt attraktiver, während die regulatorischen Impulse aus Washington dem internationalen Geschäft zusätzlich Schwung verleihen.

Für das laufende Geschäftsjahr (endet am 30. Juni) hat Verbio zwar seine Erwartungen mit den Zahlen zum dritten Quartal nach unten angepasst, aber die politischen Vorgaben scheinen dem Konzern eine rosige Zukunft zu bescheren. Anleger sollten sich daher nicht verunsichern lassen, wenn der Kurs nach den endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 24/25 etwas nachgibt.

Die Präsentation ist für den 25. September angesetzt. Sollte ein glänzender Ausblick auf das kommende Jahr nicht schon einen Rücksetzer vermeiden, dann wäre dies wohl eine Gelegenheit, die Position noch einmal aufzustocken.

Für Investoren, die auf nachhaltige Energien setzen, bleibt Verbio eine hochinteressante Adresse mit solidem Heimatmarkt, skalierbarem US-Geschäft und einem klaren Fokus auf die Dekarbonisierung des Verkehrs- und Agrarsektors.

Der Startschuss für einen Einstieg fällt, wenn der Kurs die Marke von 12,80 Euro knackt. Dann könnte am Ende des Jahres ein deutlicher Plus stehen, als die bisher erzielte Performance von 3,5 Prozent!

Während Nel und Plug Power nur davon träumen können, ihre Glanzzeiten an der Börse noch einmal zu erreichen, könnte der Traum für Verbio wahr werden.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

