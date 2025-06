Bas ruft zum Kampf um Industriearbeitsplätze auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die designierte SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat in der Debatte über die Wettbewerbsfähigkeit Kritik an angeblich "faulen Deutschen" scharf zurückgewiesen. Dies sei völlig daneben und ein Schlag ins Gesicht der 46 Millionen Erwerbstätigen, sagte Bas auf dem Bundesparteitag in Berlin.

Weniger geredet werde darüber, dass jährlich über eine Milliarde an Überstunden geleistet würden, mehr als die Hälfte davon unbezahlt, sagte Bas. "Unser Problem ist der wachsende Unterschied zwischen oben und unten und Arm und Reich. Da müssen wir ran! Das ist unser Auftrag!", sagte die SPD-Politikerin.