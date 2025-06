ROUNDUP 2 'Auf Augenhöhe mit Netflix': RTL will Sky Deutschland kaufen Riesige Bewegung auf dem Streamingmarkt: RTL will den Medienkonzern Sky Deutschland kaufen. Das teilten beide Unternehmen mit. Mit dem Deal, dem noch Wettbewerbshüter zustimmen müssen, will RTL Deutschland seine Position bei Unterhaltung, Sport und …