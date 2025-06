Sonder-Mindestlohn für Ausländer "ökonomisch absurd und politisch unsinnig" / Wirtschafts-Lobbyorganisation weist Vorschlag des Bauernverbands zurück / Verfassungsrechtliche Bedenken

Osnabrück (ots) - Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) weist die

Forderung nach einem günstigeren Mindestlohn für ausländische Erntehelfer

entschieden zurück: Ein "Billig-Mindestlohn für Ausländer ist

verfassungsrechtlich bedenklich, ökonomisch absurd und politisch unsinnig",

sagte INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben im Gespräch mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (NOZ).



Zuvor hatte Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied gefordert, dass ausländische

Erntehelfer bei einer etwaigen Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro pro Stunde

nur 80 Prozent des Mindestlohns erhalten sollten. Am Dienstag zeigte sich auch

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) offen für diesen Vorschlag:

"Meine Fachleute prüfen, ob es einen rechtssicheren Weg gibt, Ausnahmen vom

Mindestlohn möglich zu machen", sagte Rainer laut einem Medienbericht.



INSM-Geschäftsführer Alsleben sagte der NOZ, der Mindestlohn sei eine "absolute

Lohnuntergrenze, die überall funktionieren muss (...)." Ein zu hoher Mindestlohn

gefährde "viele Jobs" hierzulande. "Allein der Vorschlag, für ausländische

Arbeiter in der Landwirtschaft eine Ausnahme zu machen, zeigt, wie verquer die

ganze Debatte ist", so Alsleben.



