Bessere Aussichten von Nike stützen Adidas und Puma

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Geschäftssignale des US-Sportartikelkonzerns Nike haben am Freitag auch die Aktien der beiden deutschen Rivalen Adidas und Puma beflügelt. Die Nike-Papiere schnellten im US-Handel zuletzt um 15,7 Prozent auf 72,31 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten nach oben.

Für die Aktien von Adidas ging es am Nachmittag um 3,5 Prozent auf 198,95 Euro aufwärts, nachdem sie am Vortag in einem eigentlich insgesamt positiven Gesamtmarkt auf ein Tief seit April abgerutscht waren. Für das Jahr 2025 steht aber immer noch ein Minus von rund 16 Prozent zu Buche. Puma gewannen am Freitag zuletzt 2,3 Prozent auf 22,62 Euro. Seit Jahresbeginn ist die Kursbilanz mit minus 49 Prozent aber immer noch extrem schwach.