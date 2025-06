Nike sieht Talsohle erreicht - Aktie legt zweistellig zu

(neu: Kurs nach Börsenstart, Analystenstimme)



BEAVERTON (dpa-AFX) - Beim Sportartikel-Riese Nike ist nach einem längeren Umsatzrückgang ein Ende des Abschwungs in Sicht. Zum Ende des Geschäftsjahres 2024/25 fielen die Einbußen geringer aus als befürchtet. Konzernchef Elliott Hill schürte nun die Hoffnung, dass die Talsohle erreicht ist: "Von nun an erwarten wir eine Verbesserung unserer Geschäftsergebnisse", sagte er am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss in einer Telefonkonferenz. An der Börse wurden die Neuigkeiten am Freitag mit einem Kursfeuerwerk belohnt.

Die Nike-Aktie gewann nach Handelsstart in New York über 15 Prozent und war Spitzenreiter im US-Index Dow Jones Industrial . Damit wurde sie noch knapp fünf Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.