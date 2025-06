Gold oder Krypto: Setzt Du auf das falsche Pferd? Sowohl Gold als auch einige Kryptowährungen zeigen derzeit sehr spannende Entwicklungen in ihren Kursen. Eine der beiden Assektlassen ist aus unserer Sicht jedoch im Moment klar im Vorteil. Auf was es jetzt zu achten gilt, und was Anleger unbedingt wissen sollten, ist Gegenstand der heutigen Ausgabe.