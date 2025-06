Almonty wird zum größten Wolframproduzenten außerhalb Chinas

Aktuell letzter Schlusskurs: 4,18 CAD

Performance bislang: +229%



Wie geht’s weiter? Was steht an? Das schauen wir uns nun mal an.

Ein Blick auf den Chart zeigt die beeindruckende Performance seit Jahresanfang.

Quelle des Charts: stockwatch.com

Technisch hat die Aktie den Aufwärtstrendkanal nach oben verlassen und damit die positive Tendenz weiter beschleunigt. Wer seit unserer ersten Besprechung am 30. Januar dabei ist, sitzt mittlerweile auf rund 200% Buchgewinn. Wer erst zu unserem Update am 22. Mai eingestiegen ist, kann sich immerhin auf +72% ausruhen.

Ziehen Sie Ihren persönlichen Stoppkurs nach und genießen Sie die Kursgewinne, während es beim Unternehmen nachrichtentechnisch derzeit bestens läuft.

Werfen wir nun einen Blick auf die letzten beiden Pressemitteilungen von Almonty und die weiteren Schritte.



Almonty verstärkt den Vorstand mit anerkannter Autorität für nationale Sicherheit und Verteidigung

Mit Wirkung zum 30. Mai 2025 hat Almonty Herrn Alan Estevez in seinen Vorstand berufen – eine national anerkannte Autorität auf den Gebieten nationale Sicherheit, Verteidigungslogistik und strategischer Handel.

Zwischen 2022 und 2025 war Estevez als Unterstaatssekretär für Industrie und Sicherheit im US-Handelsministerium tätig. In dieser Rolle koordinierte er die US-amerikanischen Maßnahmen zur Eindämmung feindlicher militärischer Aktivitäten durch die Einschränkung des Zugangs zu sensibler Technologie, insbesondere mit Blick auf China und Russland. Zuvor bekleidete er mehrere hochrangige Funktionen im US-Verteidigungsministerium, unter anderem als stellvertretender Unterstaatssekretär für Beschaffung, Technologie und Logistik. Dort war er verantwortlich für die Verteidigungsbeschaffung und die gesamte Lieferkette.

Für seine herausragenden Leistungen im öffentlichen Dienst wurde er mehrfach ausgezeichnet – darunter mit drei Medaillen des Verteidigungsministeriums für besondere Verdienste, dem „Presidential Rank Distinguished Executive Award“ sowie der renommierten „Service to America Medal“.

Quelle der Nachricht vom 02. Juni:

https://www.businesswire.com/news/home/20250602575626/en/Almonty-Indus ...



Lewis Black, CEO von Almonty Industries, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, Alan in einer für Almonty so entscheidenden Zeit im Vorstand willkommen zu heißen. Seine fundierten Kenntnisse in den Bereichen nationale Sicherheitsstrategie, Verteidigungslogistik und Exportkontrollen, die er durch seine jahrzehntelange Tätigkeit im öffentlichen Dienst und in Führungspositionen innerhalb der US-Regierung erworben hat, werden von großem strategischem Wert sein. Alans Erfahrungen aus erster Hand in den Bereichen Beschaffung, Vertragswesen und Lieferkettenmanagement werden besonders relevant sein, wenn wir unsere Position als wichtiger Verbündeter und Lieferant von Wolfram ausbauen. Seine Ernennung steht im Einklang mit unserem kürzlich unterzeichneten Kaufvertrag mit einem US-Rüstungsunternehmen. Wir freuen uns darauf, von seinen Erkenntnissen zu profitieren, während wir weiterhin langfristige, nachhaltige Werte für unsere Aktionäre schaffen.“

Almonty erhält offizielles Schreiben des US-Repräsentantenhauses – jetzt wird’s ernst…

Am 9. Juni gab Almonty Industries bekannt, ein offizielles Schreiben vom Vorsitzenden und ranghöchsten Mitglied des Sonderausschusses des US-Repräsentantenhauses für den strategischen Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und der Kommunistischen Partei Chinas erhalten zu haben.

Das Schreiben des US-Repräsentantenhauses an Almonty Industries, einschließlich eines beigefügten Fragenkatalogs, ist unter folgendem Link einsehbar:

https://selectcommitteeontheccp.house.gov/sites/evo-subsites/selectcom ...

In dem Schreiben wird die strategische Relevanz von Almonty für die Vereinigten Staaten betont, insbesondere im Kontext zunehmender geopolitischer Spannungen und der damit verbundenen Bemühungen, die Versorgung mit kritischen Rohstoffen abzusichern. Der Ausschuss hob dabei insbesondere folgende Punkte hervor:



🔹 Die Bedeutung der Sangdong-Mine in Südkorea, die voraussichtlich zur größten Wolframquelle außerhalb Chinas avancieren wird, sowie



🔹 die geplante Verlagerung des Unternehmenssitzes in die USA, wodurch Almonty das einzige amerikanische Unternehmen wäre, das Wolframkonzentrate in kommerziellem Umfang produziert.

Darüber hinaus äußerte der Ausschuss Interesse an einer vertieften Zusammenarbeit mit Almonty. Im Fokus stehen dabei mögliche Partnerschaften zur Unterstützung der US-Verteidigungsindustrie – insbesondere durch eine Integration in die amerikanische Rüstungslieferkette und durch Beiträge zur strategischen Rohstoffreserve der Vereinigten Staaten.

Quelle: Almonty Industries

Almonty hat im Anschluss sämtliche vom Ausschussvorsitzenden gestellten Fragen vollständig beantwortet.

Lewis Black, Präsident und CEO von Almonty, kommentierte: „Diese Anerkennung durch führende Mitglieder des US-Kongresses bestätigt, dass das Sangdong-Projekt von Almonty weit mehr als ein kommerzielles Unterfangen ist – es handelt sich um eine strategische Infrastruktur, die für die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit der Lieferketten der USA und ihrer Verbündeten von entscheidender Bedeutung ist. Während wir uns auf die Verlegung unseres Firmensitzes in die Vereinigten Staaten vorbereiten, ist es unser Ziel, mehr als nur ein Lieferant zu sein. Wir positionieren Almonty als vertrauenswürdigen Partner für die Rückverlagerung und Verlagerung kritischer Mineralienkapazitäten in Zeiten, in denen geopolitische Spannungen mehr Transparenz, Zuverlässigkeit und Kontrolle durch die Verbündeten erfordern. Wir stehen in vollem Einklang mit den nationalen Sicherheitsprioritäten der USA und konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren Aktionären langfristigen Wert zu bieten.“

Quelle der Nachricht vom 09. Juni: https://www.businesswire.com/news/home/20250609317359/en/Almonty-Recei ...

Almonty steht kurz vor der Fertigstellung seiner Verarbeitungsanlagen in der Sangdong-Mine, die erste Produktion ist für 2025 geplant. Da in den Vereinigten Staaten seit 2015 keine kommerzielle Wolframproduktion mehr stattfindet, wird der Markteintritt von Almonty die Widerstandsfähigkeit der US-Lieferkette für ein Mineral, das für Munition, Luft- und Raumfahrt sowie andere hochleistungsfähige Verteidigungsanwendungen von entscheidender Bedeutung ist, voraussichtlich erheblich stärken.

Die Aktie von Almonty Industries stellt derzeit eine außergewöhnliche Investitionsgelegenheit dar – insbesondere vor dem Hintergrund des deutlich gestiegenen Wolframpreises und der bevorstehenden Inbetriebnahme der Sangdong-Wolframmine in Südkorea. Diese Kombination aus einem zunehmend attraktiven Rohstoffmarkt und einem bald produktionsbereiten Vorzeigeprojekt macht Almonty zu einem Top-Pick im Rohstoffsektor.

Per Pressemeldung vom 22. Juni 2025 wurde Almonty auch noch in den S&P/TSX Global Mining Index aufgenommen

Quelle: https://www.marketscreener.com/quote/stock/ALMONTY-INDUSTRIES-INC-9062 ...

Quelle: spglobal.com

Der S&P/TSX Global Mining Index ist ein international ausgerichteter Aktienindex, der die Wertentwicklung von führenden börsennotierten Bergbauunternehmen weltweit abbildet. Er wird von S&P Dow Jones Indices in Zusammenarbeit mit der Toronto Stock Exchange (TSX) bereitgestellt.

Der Index enthält nur Unternehmen, die bestimmte Liquiditäts- und Marktkapitalisierungsanforderungen erfüllen. Dazu zählen viele große Minenkonzerne wie Barrick Gold, Teck Resources, BHP, Rio Tinto, Newmont, und nun gehört auch Almonty zu diesem elitären Kreis!

5 Gründe, warum Almonty Industries vor einem weiteren Aufschwung stehen könnte

✅ 1. Market Cap ist zuletzt rasant angestiegen – Daher könnte ein Uplisting bevorstehen

Ein möglicher Schritt zu einem höheren Börsensegment (beispielsweise Nasdaq) hätte viele Vorteile. Mehr Sicherheit, Reichweite und Vertrauen bei Investoren, Analysten und Medien. Höhere Liquidität und bessere Bewertung. Einfacherer Kapitalzugang und Einstieg von institutionellen Investoren und natürlich eine bessere Position für US-Staatsaufträge, Partnerschaften und Förderungen – wichtig bei kritischen Rohstoffen wie Wolfram.

✅ 2. Wolframpreis auf dem Vormarsch

Wolfram zählt zu den strategisch wichtigsten Rohstoffen weltweit – essenziell für die Luft- und Raumfahrt, Verteidigungsindustrie, Elektronik und den Maschinenbau. Die Kombination aus geopolitischen Unsicherheiten und wachsender globaler Nachfrage führt zu einem strukturellen Angebotsdefizit. Der jüngste Preisanstieg ist ein klares Zeichen dafür. Almonty Industries ist hervorragend positioniert, um von dieser Entwicklung überdurchschnittlich zu profitieren.

Quelle: erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI + eigene Bearbeitung

✅ 3. Produktionsstart der Sangdong-Mine rückt näher

Neben der traditionsreichen Panasqueira-Mine in Portugal, die seit über 130 Jahren aktiv ist, steht Almonty kurz vor dem Start der Produktion in der südkoreanischen Sangdong-Mine – einem der bedeutendsten Wolframprojekte außerhalb Chinas.

Die Infrastruktur vor Ort ist nahezu fertiggestellt. Der Produktionsbeginn ist für Mitte 2025 geplant und könnte Almontys Umsatz- und Ertragslage deutlich verbessern. Darüber hinaus wurde ein langfristiger Liefervertrag mit SeAH über die gesamte Molybdänproduktion aus dem Projekt abgeschlossen – ein strategisch wichtiges Nebenprodukt. Branchenexperten sehen in Sangdong einen potenziellen Wendepunkt für den westlichen Wolframmarkt.

✅ 4. Strategische Relevanz und staatliche Förderung

Die Sangdong-Mine wird bereits als Projekt von nationaler Bedeutung eingestuft. Ihr Beitrag zur Diversifizierung der globalen Wolframversorgung macht sie politisch hochrelevant – insbesondere im Kontext der wachsenden Abhängigkeit vom chinesischen Markt. Für Almonty bedeutet das: Zugang zu attraktiven Förderprogrammen, Finanzierungshilfen und stabilen Abnahmeverträgen.

✅ 5. Günstige Bewertung mit hohem Kurspotenzial

Trotz vielversprechender Fundamentaldaten ist die Almonty-Aktie derzeit noch moderat bewertet. Für langfristig orientierte, antizyklische Investoren könnte dies eine attraktive Einstiegschance darstellen. Mit dem Produktionsstart in Sangdong und weiter anziehenden Wolframpreisen erscheint eine Neubewertung des Unternehmens zunehmend wahrscheinlich.

Fazit: Mehr als nur ein Rohstoff-Investment

ALMONTY INDUSTRIES (TSX: AII / WKN: A1JSSD) ist nicht einfach ein Minenbetreiber – das Unternehmen ist auf dem Weg, ein zentraler Pfeiler für die Versorgung mit kritischen Metallen im Westen zu werden. Wer auf Zukunftstechnologien, Rüstungssicherheit und industrielle Unabhängigkeit setzt, sollte Almonty im Blick behalten. Der Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt könnte sich langfristig auszahlen.

Zwei Minen, ein Ziel: Versorgungssicherheit mit Wolfram

🔹 PANASQUEIRA (Portugal): In kontinuierlichem Betrieb seit 1886 – eine der ältesten aktiven Wolframminen weltweit.



🔹 SANGDONG(Südkorea): Produktionsbeginn geplant für Mitte 2025. Rund 45 % der erwarteten Förderung sind bereits über einen langfristigen Vertrag mit Global Tungsten & Powders für den US-Markt gesichert. Die Lebensdauer der Mine wird auf über 90 Jahre geschätzt – sie zählt damit zu den größten Wolframprojekten der Welt.

Quelle: Almonty Industries – Projekte

Wolfram: Ein strategischer Rohstoff mit Zukunft

China dominiert mit rund 84 % die globale Wolframproduktion – ist jedoch mittlerweile selbst Nettoimporteur. Gründe sind eine verschärfte Exportpolitik, wachsende Inlandsnachfrage und die Förderung von Produkten mit höherer Wertschöpfung.

Der prognostizierte jährliche Nachfragezuwachs von 3–7 % (laut British Geological Survey) übersteigt das verfügbare Angebot. Besonders stark wächst die Nachfrage in den Bereichen:

- Luft- und Raumfahrt

- Verteidigung und Rüstung

- Automobilindustrie

- Elektronik

- Kernenergie

Mit seiner extrem hohen Dichte und Hitzebeständigkeit ist Wolfram in vielen Hochtechnologiefeldern unverzichtbar – insbesondere für die US-Verteidigungsindustrie.

Fazit:

Almonty Industries bietet Anlegern die Chance, frühzeitig an einem strukturellen Wandel im strategischen Rohstoffmarkt teilzuhaben. Wer auf Versorgungssicherheit, geopolitische Unabhängigkeit und langfristiges Wachstum setzt, sollte dieses Unternehmen genau beobachten.



Quellenangaben (falls nicht schon oben im Text genannt:

Weitere Informationen über Almonty Industries finden Sie auf der Website: www.almonty.com



