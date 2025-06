Dax wieder über 24.000 Punkte mit klarem Wochenplus

Der Dax stieg am Freitag wieder über die viel beachtete Marke von 24.000 Punkten auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen und schloss mit einem Gewinn von 1,62 Prozent bei 24.033,22 Zählern. Daraus resultierte ein Wochenplus von knapp drei Prozent.

Der MDax legte am Freitag um 0,85 Prozent auf 30.357,94 Punkte zu. Für den SDax ging es am Ende um 1,64 Prozent auf 17.429,27 Punkte nach oben auf ein Hoch seit dreieinhalb Jahren. Damit ist der Kleinwerteindex nur noch rund 20 Zähler von seinem Rekordhoch entfernt.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ist einem Medienbericht zufolge zuversichtlich, dass die EU und die USA noch vor dem Stichtag am 9. Juli ein Handelsabkommen abschließen können. An diesem Tag will Washington einen Zoll von 50 Prozent auf fast alle EU-Produkte erheben, während die EU eine Reihe von Gegenmaßnahmen plant.

Von der Leyen habe den EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfel am Donnerstag hinter verschlossenen Türen mitgeteilt, dass vor Ablauf der Frist eine Einigung erzielt werden könne, um eine wirtschaftlich schädliche Eskalation zu vermeiden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen./edh/jha/