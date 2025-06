Verluste - Inflation in Frankreich etwas höher als erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor 0,35 Prozent auf 130,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,59 Prozent.

Die Renditen erhielten europaweit Auftrieb durch Inflationsdaten aus wichtigen Ländern der Eurozone. So verstärkte sich in Frankreich die Teuerung nach dem tiefsten Stand seit mehr als vier Jahren wieder etwas. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise legten im Juni im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu und damit etwas stärker als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Inflation in Spanien zog wie erwartet auf 2,2 Prozent an.