EUROJET firma il contratto per la fornitura del motore EJ200 per il recente ordine di Eurofighter dell'Aeronautica Militare, che prevede fino a 24 velivoli. (FOTO)

Roma (ots) - EUROJET Turbo GMBH, il consorzio dietro il motore EJ200 che

equipaggia l'Eurofighter Typhoon, ha firmato oggi un nuovo contratto con la NATO

Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA). In base a questo accordo,

EUROJET consegnerà fino a 54 nuovi motori EJ200 all'Aeronautica Militare

nell'ambito della sostituzione degli Eurofighter Tranche I. L'accordo, che

rappresenta una rinascita dell'interesse per il programma, segue a ruota il

contratto l'Halcon II spagnolo annunciato alla fine dello scorso anno.



Il contratto è stato finalizzato a Roma con le firme del Vice Maresciallo

dell'Aria (AVM) Simon Ellard (ret.), Direttore Generale di NETMA, e di Ralf

Breiling, CEO di EUROJET.





Come per tutti i motori EJ200, la produzione dei moduli motore sarà effettuatadalle quattro aziende partner di EUROJET: Rolls Royce, MTU Aero Engines, ITPAero e Avio Aero. L'assemblaggio finale dei motori sarà effettuato dal partneritaliano, Avio Aero.Ralf Breiling, CEO di EUROJET, ha espresso il suo entusiasmo dopo la firma:"Questo accordo, che arriva così presto dopo l'acquisizione dell'Halcon IIspagnolo, sottolinea la forte e continua fiducia delle Nazioni nel motore EJ200e nella piattaforma Eurofighter e rafforza la nostra cooperazione europea nelcampo della difesa. L'EJ200 è un motore collaudato e di livello mondiale chemigliora in modo significativo le capacità dell'Eurofighter Typhoon in terminidi prestazioni, velocità ed efficienza. L'ordine italiano consolidaulteriormente la partnership vitale tra governo e industria, assicurando unacontinua leadership tecnologica nella difesa per la nazione italiana.L'AVM Simon Ellard (ret.), Direttore Generale di NETMA, ha aggiunto: "Il nuovoordine per l'Italia è un altro fantastico risultato per il ProgrammaEurofighter. L'ordine, che segue la recente firma del contratto Halcon II, segnauna nuova era per il Programma e dimostra quanto sia importante l'EurofighterTyphoon per la sicurezza collettiva dell'Europa. Il motore EJ200 continua afornire prestazioni superiori all'Eurofighter, assicurando all'aereo la potenzanecessaria per proteggere i cieli sopra l'Italia e il fianco orientale dellaNATO".CIRCA EUROJET:Il consorzio EUROJET è responsabile della gestione del programma del motoreEJ200. Gli azionisti di EUROJET sono Rolls-Royce (Regno Unito), MTU Aero Engines(Germania), ITP Aero (Spagna) e Avio Aero (Italia). Il motore rappresentaun'eccellenza tecnologica e innovativa e dimostra continuamente le sueeccezionali prestazioni come propulsore dell'Eurofighter Typhoon. Con le sueprestazioni senza precedenti, combinate alla capacità multiruolo e alla massimadisponibilità a costi competitivi del ciclo di vita, il motore EJ200 èperfettamente in grado di soddisfare le esigenze delle forze aeree, sia di oggiche del futuro.Dalla consegna del primo motore di serie nel 2003, oltre 1400 motori EJ200 sonostati consegnati alle flotte dei clienti dell'Aeronautica Militare di novenazioni e il motore EJ200 ha superato 1,8 milioni di ore di volo.