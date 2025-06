EUROJET unterzeichnet Vertrag über die Lieferung des EJ200-Triebwerks für den kürzlich von der italienischen Luftwaffe bestellten Eurofighter mit bis zu 24 Flugzeugen (FOTO)

Rom, Italien (ots) - EUROJET Turbo GMBH, das Konsortium hinter dem

EJ200-Triebwerk, das den Eurofighter Typhoon antreibt, hat heute einen neuen

Vertrag mit der NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA)

unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird EUROJET bis zu 54 neue

EJ200-Triebwerke an die italienische Luftwaffe als Teil der

Eurofighter-Ersatzbeschaffung (Tranche I) liefern. Dieser Vertrag, der das

Interesse an dem Programm neu belebt, folgt auf den spanischen Halcon

II-Vertrag, der Ende letzten Jahres bekannt gegeben wurde.



Der Vertrag wurde in Rom mit den Unterschriften von Air Vice Marshal (AVM) Simon

Ellard (a.D.), General Manager der NETMA, und Ralf Breiling, CEO von EUROJET,

abgeschlossen.





