ATX legt zu - Hoffen auf Einigung zwischen EU und USA

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,40 Prozent und 4.418,88 Punkten. Der ATX Prime gewann 1,41 Prozent auf 2.220,29 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben. Angetrieben wurden die Märkte im Späthandel von Spekulationen um ein mögliches Handelsabkommen zwischen der EU und den USA.

Tagesgewinner im ATX waren die Aktien von Wienerberger mit einem Plus von 3,5 Prozent, gefolgt von Do&Co mit einem Aufschlag von 3,2 Prozent. Gut gesucht waren auch Lenzing, Andritz und Raiffeisen mit Gewinnen zwischen 2 und 3 Prozent. Die einzigen Verlierer im ATX waren die Titel des Ölkonzerns OMV mit einem Minus von 0,7 Prozent.

Strabag stiegen um 1,6 Prozent und knüpften damit an die positiven Vortage an. Der Baukonzern hat zwei Großaufträge zur Sanierung von Bahnabschnitten in Tschechien an Land gezogen. In Summe geht es für die Strabag um ein Auftragsvolumen von rund 360 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Die Aktien des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer gewannen nach einer Kurszielerhöhung 1,6 Prozent auf 43,70 Euro. Der Baader-Analyst Christian Obst hob am Freitag sein Kursziel für die Aktie von 42,00 auf 60,00 Euro an. Angesichts des Rekordauftragsbestands sieht der Experte eine solide Basis für weiteres Umsatzwachstum./mik/kat/APA/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 62,80 auf Tradegate (27. Juni 2025, 16:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -0,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,90 %. Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 14,97 Mrd.. OMV zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4552. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0300 %.