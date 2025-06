Die US-Wirtschaft wird immer schwächer, die US-Konsumenten verdienen weniger und geben weniger aus, während die Inflation wieder steigt - in diesem stagflationären Umfeld der Wirtschaft erreichten US-Aktien auch heute wieder ein neues Allzeithoch (S&P 500 und Nasdaq 100, nicht aber der Dow Jones). Damit wird die Lücke zwischen der wirtschaftlichen Realität und den Kursen von US-Aktien immer größer - schwächere Konsumenten (Anstieg der Arbeitslosigkeit) aber kaufen weniger Produkte von US-Firmen. Bedeutet das, dass die Aktienmärkte sofort fallen? Nein. Aber das Risiko wird immer größer, weil viel Hoffnung eingepreist ist: die Hoffnung auf fallende Zinsen und Optimismus in Sachen Handelsdeals. Mal sehen, ob der Optimismus berechtigt ist - bei steigender Inflation wird die Fed wohl erst einmal die Füße still halten..

Hinweise aus Video:

1. Russland in der Kreditklemme – droht eine Bankenkrise 2025?

2. Gestriges Webinar mit Andre Stagge

Das Video "Wirtschaft schwach, Inflation steigt, Aktien Allzeithoch - passt?" sehen Sie hier..