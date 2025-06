CEVA testet gemeinsam mit Windrose Elektro-LKWs im Fernverkehr in China

ANTWERP, BELGIEN / ACCESS Newswire / 27. Juni 2025 / CEVA Logistics schließt sich Windrose, dem führenden Anbieter von Elektro-LKWs für den Schwerlastverkehr, in Großchina an, um eine Machbarkeitsstudie für den Einsatz von Elektro-LKWs im Fernverkehr in China durchzuführen. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt nach vorne in CEVAs Engagement für Nachhaltigkeit und seine bahnbrechenden Bemühungen, die nachhaltige Entwicklung der Logistikbranche anzuführen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft haben CEVA und Windrose erfolgreich Versuche mit Elektro-LKWs im Fernverkehr durchgeführt, darunter eine Hin- und Rückfahrt von der Greater Bay Area in Guangdong nach Pingxiang, Guangxi, an der chinesisch-vietnamesischen Grenze sowie eine 5.000 Kilometer lange Fahrt von Shenzhen nach Alashankou an der chinesisch-kasachischen Grenze.

Diese Pilotversuche führten zu einer bemerkenswerten Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um durchschnittlich 55 % (WTW) gemäß dem GLEC-Rahmen. Auf Grundlage dieser Erfolge werden CEVA und Windrose weitere Testläufe in China durchführen, um die Machbarkeit, Kosteneffizienz und betriebliche Effizienz des Einsatzes von Elektrofahrzeugen auf verschiedenen Strecken und in verschiedenen Betriebsszenarien genauer zu untersuchen. Als Teil seines strategischen Plans strebt CEVA an, Südostasien, Zentralasien und sogar Europa durch ein TIR-Netzwerk zu verbinden.

Im Einklang mit dem Ziel der CMA CGM Group, bis 2050 die Netto-Kohlenstoffemissionen auf Null zu reduzieren, ist CEVA bestrebt, seine Flotte an emissionsarmen Fahrzeugen zu erweitern. CEVA will bis 2025 1.450 emissionsarme Fahrzeuge im Bodenbetrieb sowie über 650 Elektro-LKWs mit Batterieantrieb im weltweiten Einsatz haben. In diesem Zusammenhang wird CEVA weiterhin Innovationen und Investitionen in nachhaltige Logistiklösungen vorantreiben und seine Position als führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Logistik weiter festigen.

„CEVA ist bestrebt, im Bereich des nachhaltigen Bodentransports eine Vorreiterrolle einzunehmen“, sagte Antonio Pacciolla, Vice President of Ground & Rail, APAC und IMECA. „Wir setzen innovative Technologien ein, um unsere Logistiklösungen zu verbessern und unseren Kunden emissionsarme Transportdienstleistungen zu bieten, während wir gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. So stellen wir uns bessere Wege vor, um eine Welt in Bewegung zu unterstützen.“