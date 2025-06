Börsen Update USA - 27.06. - Dow Jones stark +0,81 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:53) bei 43.756,55 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: Nike (B) +17,58 %, Boeing +4,66 %, American Express +2,27 %, Unitedhealth Group +1,82 %, 3M +1,56 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -0,75 %, JPMorgan Chase -0,64 %, IBM -0,54 %, Merck & Co -0,52 %, Amgen -0,46 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 22.524,10 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: Arm Holdings +4,75 %, Atlassian Registered (A) +3,20 %, Warner Bros. Discovery (A) +2,62 %, The Trade Desk Registered (A) +2,60 %, Gilead Sciences +2,40 %

Flop-Werte: Palantir -3,44 %, Marvell Technology -3,15 %, ON Semiconductor -1,59 %, GLOBALFOUNDRIES -1,24 %, Micron Technology -1,24 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.164,55 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: Nike (B) +17,58 %, Boeing +4,66 %, GE Vernova +3,98 %, Carnival Corporation +3,89 %, Equinix +3,74 %

Flop-Werte: Enphase Energy -7,10 %, Coinbase -5,94 %, Newmont Corporation -4,23 %, Palantir -3,44 %, Incyte -2,69 %