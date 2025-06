Huawei FusionSolar veranstaltet den 3. globalen Installateur-Gipfel für gemeinsamen Erfolg

Dongguan, China (ots/PRNewswire) - Huawei FusionSolar hielt den 3. globalen

Installateur-Gipfel auf dem Sanyapo Campus in Dongguan vom 16. bis 19. Juni 2025

ab. Partner und Top-Installateure aus Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum,

Lateinamerika und anderen Regionen weltweit tauchten tief in die PV- und

Energiespeichersystem (ESS)-Markttrends, Installateurstrategien,

Erfolgsgeschichten sowie Marketingstrategien ein und erstellten gemeinsam einen

Plan für die Zukunft des dezentralen Energiemarktes.



Kommunikation und Befähigung: Aufbau eines soliden Fundaments für die

intelligente PV-Industrie





Charles Yang, Senior Vice President von Huawei und Präsident von Huawei DigitalPower Global Marketing, Sales and Services , richtete ein Grußwort an dieTeilnehmer und hielt eine Rede zum Thema "Kundenorientiert bleiben: Die Kulturund die Grundwerte von Huawei". Er erklärte, dass stabile und starke Partnereiner der Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg in der globalen grünenEnergieindustrie sind, die durch PV und ESS repräsentiert wird. Gemäß demkundenorientierten Prinzip und den Grundwerten von Huawei ist Huawei DigitalPower der strategischen Ausrichtung auf Digitalisierung, Intelligenz sowieDekarbonisierung verpflichtet und arbeitet eng mit globalen Partnern sowieKunden zusammen, um eine bessere, grünere Zukunft zu schaffen.Sun Xiaofeng, Präsident von Huawei Digital Power Smart PV & ESS Marketing andSales Service hielt eine Rede zum Thema "Gemeinsam eine nachhaltige Zukunftaufbauen". Er betonte, dass die erneuerbaren Energien in den neuenEnergiesystemen bei der Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -nutzungzu einem wichtigen Motor werden und sich in Richtung einer vollständigenKommerzialisierung sowie zur Entwicklung aller Szenarien entwickeln werden.Huawei FusionSolar wird Installateuren dabei helfen, ihr Geschäft zu entwickelnund durch vier Installateurstrategien erfolgreich zu sein: hervorragendeKomplettlösungen, vertrauenswürdige Dienstleistungen, wertorientiertes Marketingund ein nachhaltiges Geschäftssystem.Fang Liangzhou, CMO von Huawei Digital Power , hielt einen Vortrag zum Thema"Stärkung von Branding und Marketing mit Partnern und Installateuren als Motorfür den Geschäftserfolg". Er betonte die Bedeutung von Branding und Marketingfür den Geschäftserfolg, stellte die kontinuierlichen Investitionen von HuaweiDigital Power in die Stärkung des Markenimages vor und berichtete von dererfolgreichen Erforschung des gemeinsamen Marketings durch Partner undInstallateure in Regionen wie Europa und Asien-Pazifik. Huawei Digital Powerwird offen mit Partnern und Installateuren zusammenarbeiten, um Branding- sowie