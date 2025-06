Weitere Rekorde dank Entspannung im Zollstreit

-Kapitalvernichter- schrieb 22.06.25, 11:52

UPS



Da die Aktie von UPS in den letzten Tagen hier wieder angeschnitten wurde, nachfolgend eine kleine "Analyse" meinerseits. Es ist allerdings keine hochwertige Aktienanalyse, sondern überwiegend nur persönliche Eindrücke - aber evtl. haben diese ja auch einen Einfluss für die Entscheidung Pro oder Contra einen Aktieneinstieg:

Der Paketdienstleister UPS ist in unserer Region nur sehr rar vertreten. Ab und zu, aber doch sehr selten fährt hier mal ein UPS-Transporter vorbei. Ich habe in den vergangenen 20 Jahren unzählige Bestellungen im Internet getätigt, aber wurde von UPS in dieser ganzen Zeit vielleicht nur 5x (!) beliefert. Grund zur Beschwerde gab es bei den bisherigen Auslieferungen meiner Erinnerung nach nicht. Jetzt hatte ich vor wenigen Tagen "Schminknachschub" für unsere Tochter bestellt - da bei Douglas der entsprechende Concealer nicht im gewünschten Farbton erhältlich war, wurde die Bestellung direkt über die Marke Charlotte Tilbury aufgegeben. Der Mutterkonzern Puig Brands ist übrigens ebenfalls an der Börse gelistet (sofern das an dieser Stelle jemanden interessiert):



Bild: 22983_20250622111123_Screenshot 2025-06-22 110505



Zurück zum Thema UPS: Die Auslieferung erfolgt nun über UPS. Der Bestellung wird (leider) aus Polen ausgeliefert (keine Ahnung warum). Die Auslieferung war bereits für den vergangenen Mittwoch, 18.06. angekündigt - doch erfolgte aufgrund "unkontrollierbarer Ereignisse" nicht an diesem Tag und verzögerte sich. Ein neues Auslieferungsdatum wurde in der Sendungsverfolgung mit Dienstag, 24.06. angegeben. Die Aktualisierungen erfolgen in dieser besagten Sendungsverfolgung (ohne Kundenregistrierung) wohl immer erst einen Tag später. Soweit so gut, aber am vergangenen Freitag, 20.06. habe ich Abends einen Zettel aus unserem Briefkasten gefischt von UPS - wegen erfolglosem Zustellversuch mit folgenden Angaben "Wir werden es am nächsten Werktag erneut versuchen" und "Zustellanforderung: Unterschrift erforderlich". Eine erneute Zustellung am gestrigen Samstag erfolgte nicht, müsste dann aber nach meinem Verständnis am Montag erfolgen. In der Sendungsverfolgung ist allerdings weiterhin der Dienstag, 24.06. angegeben. Von der Zustellung Freitags war übrigens dort nie etwas zu sehen/lesen. Noch am selbigen Tag am Morgen hatte ich die Sendungsverfolgung aufgerufen. Für mich ist dieser Prozess doch etwas unbefriedigend!

Zudem ist die Konkurrenz hier mindestens 1-2 Schritte voraus. Täglich sausen hier DHL, Amazon, DPD und Hermes vorbei, mit Kleintransportern die bis unters Dach vollgepackt sind. Die Auslieferungen seitens Amazon erfolgen überwiegend nur noch über den eigenen Transportdienst - nur noch in sehr seltenen Fällen über DHL (oder noch seltener über andere Dienstleister). Insbesondere DHL, Amazon und auch DPD haben dabei eine vorbildliche Sendungsverfolgung mit Live-Tracking. Hier kann man problemlos auch ohne Registrierung (gut bei Amazon ist man wohl dann meist auch zahlender Prime-Kunde) dieses Live-Tracking nutzen. Persönlich mache ich hiervon eigentlich immer Gebrauch und stürme dann schon nach unten, um entsprechende Lieferung direkt zu übernehmen. Man weiß ja zudem, dass leider nicht immer sehr sorgsam mit den Paketen oder auch Briefumschlägen umgegangen werden. Auch Pakete mit zerbrechlichen Inhalten werden unliebsam "fallen gelassen" oder größere Umschläge in einen eigentlich doch zu kleinen Briefkasten gequetscht ohne Rücksicht auf den Inhalt.

Außerdem pfeifen seit der Coronazeit eigentlich alle Auslieferer auf persönliche Unterschriften. Auch eine explizite "Ablageanweisung" benötigt es hier nicht. Egal welcher Paketdienstleister (außer DHL - die für mich weiterhin noch am besten und sorgfältigsten Arbeiten) hier ankommt. Evtl. wird noch kurz geklingelt, oftmals wird das Paket aber einfach vor die Haustür im Freien geschmissen, kurz auf die Klingel gedrückt und im selben Moment hört man schon den Motor aufheulen. Auf Verkehrsregeln wird übrigens auch gesch.ssen...

Manchmal wird aber auch wenigstens noch schnell ein Foto von der Ablagestelle gemacht und man weiß, wo man diese findet (ist aber entweder direkt vor der Haustür oder im Eingangsbereich vom Treppenhaus!).

So viel zu meinem kleinen Erfahrungsbericht, ohne Anspruch auf ausgiebige Aktienanalyse. Die Dividendenrendite von UPS hört sich aktuell zumindest noch sehr attraktiv an!





Rekordstand im Aktiendepot



Während die weltweiten Börsen - u.a. DAX, Dow Jones und vor allem der schwache USD - in den letzten Wochen doch teils recht deutlich den Rückwärtsgang eingelegt haben, hat mein Aktiendepot mit den gestrigen Schlusskursen ein neues Allzeithoch erreicht. Leider fallen aktuell die Dividenden in USD nach Umrechnung in EUR deutlich geringer aus als noch im Vorjahr - aber auch in Bezug auf die Dividendenzahlungen stehen die Weichen weiterhin auf Rekordkurs!





Geld und Leben







Passend zu diesem Beitrag habe ich gestern noch ein schönes Börsenzitat gefunden:



Bild: 22983_20250622114121_Screenshot 2025-06-21 233543



Gewinne sind schön - aber eben nicht Alles! Und an der Börse gehören auch (gelegentliche) Verluste unausweichlich dazu. Langfristig steigt die Chance kontinuierlich an, sich zu den dauerhaften Gewinnern zählen zu können. Dennoch sollte man die schönen Seiten des Lebens (trotz oder gerade aufgrund der tagtäglichen Schreckensmeldungen aus der ganzen Welt) nicht vernachlässigen und die wertvolle Zeit auch in schöne Erlebnisse investieren!



In diesem Sinne wünsche ich Allen einen heißen Sonntag mit reichlich Abkühlung (nicht nur von der Börse!) und immer fleißig Trinken bei diesen enormen Temperaturen!