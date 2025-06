Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme

Ja interessant - https://stock3.com/news/deutsche-bank-ein-starker-auftritt-1… Ohne in irgendeiner Form auf Fundamentales einzugehen, - Konjunktur, Zinsen, Inflation, Gewinne, Risiken, private Investitionen, Investment Banking, US Dollar, EU Zölle, Geschäftsführung, - ... ein schönes BlaBla.Ist auch eine Beschäftigung, nach hinten auf die Kurve blicken und erzählen was war und dann nach vorn schauen und sagen 'könnte vielleicht oder auch nicht'.Sehr schlau all solche Leute, Mann, Mann, Mann.Aber gut wenn man glaubt, könnte dem Kurs helfen ;)