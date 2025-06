Onco-Innovations begrüßt das Interesse von AstraZeneca an einer Gründungsrolle in PROmAI, einem von Inka angeführten KI-Onkologie-Konsortium

Vancouver, Kanada – 27. Juni 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Inka Health Corp. („Inka Health“), eine formelle Interessenbekundung (Expression of Interest, EOI) von AstraZeneca plc (AstraZeneca) erhalten hat, in der AstraZeneca seine Absicht bekundet, sich als Gründungsmitglied am Predictive Oncology Outcomes using Multimodal AI-(PROmAI)-Konsortium zu beteiligen. PROmAI ist eine strategische Initiative, die führende globale Pharmaunternehmen und wissenschaftliche Experten zusammenbringen soll, um Inka Health bei der Entwicklung von KI-Lösungen der nächsten Generation in der Onkologie zu unterstützen und auf diese Einfluss zu nehmen. Die Beteiligung von AstraZeneca würde die Vision des Konsortiums untermauern, eine hochwirksame Plattform für verschiedene Interessengruppen zu schaffen, die die Zukunft der prädiktiven Krebsforschung gestaltet.

Das von Inka Health ins Leben gerufene und geleitete PROmAI-Konsortium ist eine gemeinschaftliche Initiative, deren Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, die Entwicklung und Validierung von Methoden der künstlichen Intelligenz zu fördern, um eine bessere Vorhersage von Ergebnissen in der Onkologie zu ermöglichen. Das Konsortium ist darauf ausgerichtet, die derzeitigen Einschränkungen der translationalen Modellierung zu überwinden, insbesondere beim Übergang von der frühen zur späten Phase der klinischen Entwicklung, und will Erkenntnisse aus der pharmazeutischen, datenwissenschaftlichen und klinischen Forschung zusammenführen. Inka Health befindet sich in aktiven Gesprächen mit weiteren globalen Pharmaunternehmen über eine mögliche Teilnahme am Konsortium und wird über weitere Fortschritte informieren.

Durch die Kombination von realen und klinischen Studiendaten - einschließlich molekularer, klinischer, bildgebender und anderer multimodaler Datensätze - mit neuen Techniken der kausalen KI will das Konsortium Innovationen in der prädiktiven Modellierung fördern, die die Interpretierbarkeit und Zuverlässigkeit der Ergebnisse verbessern und zu Rahmenbedingungen beitragen, die den Erwartungen der Regulierungsbehörden und Kostenträger entsprechen. Die teilnehmenden Mitglieder werden bei der Konzeption und Durchführung von Forschungsaktivitäten zusammenarbeiten, die das übergeordnete Ziel unterstützen, das Vertrauen, die Transparenz und den Nutzen von KI-gestützten Erkenntnissen in der onkologischen Arzneimittelentwicklung zu verbessern. Dieses Konsortium eröffnet Inka Health eine strategische Chance, sich an der Spitze der Weiterentwicklung von KI-Methoden in der Onkologie zu positionieren.