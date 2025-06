Giant Mining schließt nicht vermitteltes Angebot von Sonder-Warrants im Wert von 3.037.458,60 $ ab

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

VANCOUVER, BC - 27. Juni 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 2. Juni 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 15.187.293 Sonder-Warrants des Unternehmens (jeder ein „Sonder-Warrant“) zum Preis von 0,20 $ pro Sonder-Warrant abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 3.037.458,60 $ erzielt hat (das „Angebot“).

Jeder Sonder-Warrant wird automatisch, ohne zusätzliches Entgelt, in eine Einheit des Unternehmens (jede eine „Einheit“) umgewandelt, zu dem jeweils früher eintretendem Datum von: (i) drei Werktagen nach dem Datum, an dem das Unternehmen einen Prospektnachtrag zu einem kurzen Basisprospekt zur Qualifizierung der Verteilung der den Sonder-Warrants zugrundeliegenden Einheiten (der „Prospektnachtrag“) einreicht, und (ii) vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine „Aktie“) und einem Warrant zum Aktienkauf (jeder ein „Warrant“) des Unternehmens, wobei jeder Warrant innerhalb eines Zeitraums von vier (4) Jahren ab dem Abschlussdatum ausgeübt und zu einem Ausübungspreis von 0,32 $ gegen eine zusätzliche Aktie eingelöst werden kann. Die Warrants unterliegen möglicherweise einem vorgezogenen Verfall, wenn der Handelspreis der Aktien an der Canadian Securities Exchange („CSE“), oder an anderen Märkten, an denen die Aktien von Zeit zu Zeit gehandelt werden, an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen den Wert von 0,80 $ übersteigt. In diesem Fall werden die Inhaber der Warrants, nach Ermessen des Unternehmens, im Rahmen einer Pressemeldung darüber informiert werden, dass die Warrants 30 Tage nach dem Tag der Bekanntgabe ablaufen werden. Die Inhaber der Warrants können die Warrants während des 30-tägigen Zeitraums von der Bekanntgabe bis zum Ablauf der Warrants ausüben.

Die Warrants unterliegen einer Zehn-Prozent-Blockierungsbestimmung, wodurch die Ausübung der Warrants beschränkt werden kann, wenn der Aktionär nach der Ausübung mehr als 10 Prozent der zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen und ausstehenden Aktien halten würde.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem Angebot Vermittlungsprovisionen in Gesamthöhe von 102.080 $ gezahlt und insgesamt 510.400 nicht übertragbare Broker-Warrants (die „Broker-Warrants“) an unabhängige Parteien begeben. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von vier (4) Jahren ab dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,32 $ pro Aktie.