RepTrak stellt Compass vor - eine globale strategische Reputationsinformationsplattform, die mehr als nur eine Bewertung ist

Boston (ots/PRNewswire) - Die RepTrak Company(TM), seit über 20 Jahren weltweit

führend im Bereich Reputationsmanagement, präsentiert RepTrak Compass(TM), ihre

bislang fortschrittlichste und global skalierbarste Plattform.



Compass wird im Juli dieses Jahres eingeführt und versetzt Kommunikationsleiter

und Führungskräfte in die Lage, die Reputation ihrer Stakeholder nicht nur zu

überwachen, sondern diese auch schnell, präzise und sicher aktiv zu gestalten.





Compass ist mehr als nur eine Bewertung, es ist die einzige wirklich integrierteglobale Lösung für Reputationsmanagement, die die erstklassige globaleBeratungskompetenz von RepTrak mit KI-gestützter Navigation kombiniert. Compasswurde für das dynamische Umfeld heutiger Stakeholder entwickelt und versetztFührungskräfte in die Lage, ihre Reputation nicht mehr nur zu messen, sondernaktiv zu gestalten."Compass wurde entwickelt, um das zu liefern, was Führungskräfte heute ammeisten benötigen - schnelle, zuverlässige Informationen, die Maßnahmenvorantreiben", erklärt Chip Garate, Chief Product and Technology Officer beiRepTrak. "Wo stehen wir mit jeder Stakeholder-Gruppe? Welche Reputationsrisikenzeichnen sich ab? Wo sollten wir handeln? Compass liefert nicht nur Daten odereine Bewertung, sondern auch Klarheit, Zuversicht und Orientierung.Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Reputationsforschung und globalemBenchmarking in über 60 Ländern verfügt Compass über die zuverlässigsteGrundlage der Branche. Dank der Fachkompetenz und Erfahrung von RepTrak in derBeratung der weltweit größten globalen Marken gibt es nichts, was wir noch nichtgesehen haben, und alles, was wir gelernt haben, ist in diese Plattformeingeflossen.RepTrak möchte den Mitgliedern seines Kundenbeirats, der sich ausFortune-500-Unternehmen zusammensetzt, für ihre wertvollen Erkenntnisse und ihrePartnerschaft bei der Entwicklung von Compass herzlich danken. Ihre Beiträgewaren entscheidend dafür, dass die Plattform die wichtigstenEchtzeitanforderungen der heutigen Führungskräfte im Bereich Reputation erfüllt.Compass ist nicht nur ein Schritt nach vorn, sondern die Zukunft derFührungsrolle im Bereich Reputation. Es vereint Erkenntnisse und Maßnahmen überRegionen, Stakeholdergruppen und Führungsebenen hinweg und hilft den Teams vonheute, mit Klarheit und Zuversicht zu führen.Compass bietet einen globalen strategischen Vorteil durch:- Multi-Stakeholder Tracking und Priorisierung Kontinuierliche Transparenzhinsichtlich der Wahrnehmung von Mitarbeitern, politischenEntscheidungsträgern, Medien, Investoren, Kunden und der informierten