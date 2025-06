Silber vor gewaltiger Bewegung. Silberpreis bald bei 50 USD?

In den letzten Wochen kristallisierte sich ein Favoritenwechsel im Edelmetallbereich heraus. Während der Goldpreis an Schwung und Dynamik einbüßte, legten andere Metalle so richtig los. An dieser Stelle sei nur auf die furiose Bewegung von Platin verwiesen . Aber auch der Kupferpreis lässt aktuell wenig anbrennen. Mit dem Ausbruch über die 5 US-Dollar schlug Kupfer ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte auf. Nicht zuletzt zählt auch Silber zu den Profiteuren der aktuellen Entwicklungen. Mit dem Vorstoß über die 34 US-Dollar / 35 US-Dollar könnte dem Edelmetall Anfang Juni die entscheidende Weichenstellung gelungen sein.

Gold-Silber-Ratio als Gradmesser

Die Betrachtung der Gold-Silber-Ratio ist zentraler Bestandteil der Kommentare an dieser Stelle. Im April und Mai waren dreistellige Werte bei der Ratio eher die Regel als die Ausnahme. Das änderte sich mit dem Ausbruch des Silberpreises über die 35 US-Dollar. Zudem trat der Goldpreis in eine Konsolidierung ein. Aktuell notiert Gold bei 3.279 US-Dollar und Silber bei knapp 36 US-Dollar. Die Ratio liegt entsprechend bei 91. Was sagt uns dieser Wert? Zum einen hat Silber gegenüber Gold aufgeholt. Zum anderen besteht aber noch immer immenses Nachholpotenzial für Silber, denn als langfristig relevanter Wert der Ratio gelten 60.

Produzenten im Blick

In der letzten Silber-Kommentierung wurde ausführlich die Übernahme von MAG Silver durch Pan American Silver thematisiert und welche Rückschlüsse man daraus ziehen könnte. Im Minensektor brodelt es. Die Kassen der Gold- und Silberproduzenten sind prall gefüllt. Weitere Übernahmen scheinen ob des Konsolidierungsdrucks in der Branche unausweichlich. Werden auch die Großen des Sektors, also Newmont, Barrick Mining oder aber Agnico Eagle Mines, aktiv?

Silberpreis vor gewaltiger Bewegung

Im Chartbild (sh. oberen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis) von Silber lassen sich zahlreiche Indizien für eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung finden. Im Fokus steht nach wie vor die große Dreiecksformation (orange dargestellt), die mit dem Ausbruch über die 35 US-Dollar aufgelöst wurde. Anhand ihrer Parameter lässt sich ein potenzielles Bewegungsziel von 43 US-Dollar ableiten.

US-Anleiherenditen und US-Dollar stützen Silberpreis

Anleiherenditen und US-Dollar senden aktuell positive Signale. Sowohl die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen als auch der US-Dollar-Index orientierten sich zuletzt nach unten. Sollte sich dieser Trend manifestieren, könnte das Silber weiteren Schub geben.

Zusammengefasst – Rallyeszenario weiterhin intakt

Aktuell spricht Vieles für eine Fortsetzung der Silberpreisrallye in Richtung 42 US-Dollar / 43 US-Dollar. Silber ist aus dem Schatten von Gold getreten und könnte sich auch in den kommenden Wochen besser entwickeln. Wobei aber auch Gold weiteres Aufwärtspotenzial zuzubilligen ist. Silber scheint in der aktuellen Phase allerdings das aussichtsreichere Metall zu sein. Kurzum: Silber könnte jederzeit das vorhandene Aufwärtspotenzial abrufen und in Richtung 43 US-Dollar vorstoßen. Das übergeordnete Ziel bleiben jedoch die 50 US-Dollar.

