DSWV fordert Maßnahmen gegen wachsenden Schwarzmarkt

Der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) sieht den legalen

Sportwettenmarkt in Deutschland zunehmend unter Druck: Die im Tätigkeitsbericht

2024 der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) veröffentlichten Zahlen

zeigen einen besorgniserregenden Anstieg illegaler Angebote im Bereich der

Sportwetten. So ist die Zahl der von der GGL beobachteten illegalen

deutschsprachigen Sportwetten-Webseiten im Vergleich zum Jahr 2023 von 281 auf

382 gestiegen - ein Zuwachs von 36 Prozent.



Demgegenüber standen nur 34 Webseiten von 30 Anbietern mit Erlaubnis, die auf

der von der GGL veröffentlichten Whitelist stehen. Das Verhältnis legaler zu

illegaler Sportwetten-Angebote im Internet liegt damit bei etwa 1:11.





"Diese Entwicklung ist ein Warnsignal", erklärt DSWV-Präsident Mathias Dahms.

"Illegale Anbieter profitieren davon, dass sie ein deutlich breiteres

Wettangebot bereitstellen können - insbesondere im Bereich der besonders

beliebten Live-Wetten sowie bei der Anzahl der Sportarten und Wettbewerbe, auf

die gewettet werden kann. Viele Nutzer weichen genau deshalb auf diese illegalen

Seiten aus."



Schwarzmarkt umfasst laut GGL 25 Prozent des Marktes für Online-Glücksspiele



Erstmals nennt die GGL auch eine konkrete Schätzung des Marktanteils unerlaubter

Glücksspielangebote im Internet: Rund 25 Prozent des Gesamtmarktes für

Sportwetten im Internet, virtuelles Automatenspiel und Online-Poker entfallen

auf nicht lizenzierte Anbieter.



"Mindestens ein Viertel des Marktes ist illegal - das ist eine klare, offizielle

Bestätigung dafür, dass der Schwarzmarkt längst ein ernstzunehmendes

strukturelles Problem ist und kein Randphänomen", so Dahms. "Wer den

Spielerschutz stärken will, muss dafür sorgen, dass legale Anbieter

konkurrenzfähig werden. Andernfalls wird genau dieser Schutz durch illegale

Angebote untergraben." Zugleich hält der DSWV die von der GGL genannten 25

Prozent noch immer für deutlich zu gering geschätzt: Verschiedene Untersuchungen

(u.a. die Schnabl-Studie

(https://www.dswv.de/neue-studie-glucksspielstaatsvertrag-verfehlt-ziele/) von

DSWV und DOCV) beziffern den Schwarzmarkt-Anteil im Online-Glücksspielbereich

auf mehr als 50 Prozent.



Attraktives legales Angebot als zentrale Stellschraube



Der DSWV setzt sich seit Jahren für einen verantwortungsvollen und regulierten

Sportwettenmarkt ein. Dabei steht der Spielerschutz im Zentrum - mit Maßnahmen

wie Identitätsprüfungen, Einsatzlimits und einem anbieterübergreifenden

Sperrsystem. Doch auch der legale Markt muss für die Nutzer attraktiv bleiben.



"Der legale Markt ist heute so sicher wie nie - mit umfangreichen Maßnahmen zum

Schutz der Spieler", so Dahms. "Doch wenn dieser Markt durch Überregulierung an

Attraktivität verliert, weichen die Nutzer auf illegale Angebote aus. Nur wer

ein seriöses, aber auch attraktives Angebot schafft, kann die Spieler im legalen

Markt halten und den Schwarzmarkt wirksam eindämmen", betont Dahms. "Der beste

Schutz vor dem Schwarzmarkt ist ein attraktives, legales Angebot. Dazu gehören

mehr zulässige Wettarten, mehr Live-Wetten und eine realitätsnahe Ausgestaltung

der Regulierung."



GGL veröffentlicht erstmals offizielle Marktdaten zu Wetteinsätzen



Positiv bewertet der DSWV, dass die GGL im aktuellen Bericht erstmals auch die

Gesamt-Wetteinsätze der erlaubten Sportwettenanbieter beziffert: Diese lagen

2024 bei 8,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,9 Milliarden Euro).



"Mit dieser Zahl schafft die GGL mehr Transparenz für den Markt und die

Öffentlichkeit", so Dahms. "Faktenbasierte Debatten über die Entwicklung der

Sportwette in Deutschland sind nur möglich, wenn wir Zugang zu verlässlichen

offiziellen Zahlen haben - diesen Schritt begrüßen wir ausdrücklich."



