Brüssel und Prag (ots/PRNewswire) - Während sich die EU an die globalen

geopolitischen Spannungen anpasst und sich erneut auf die Vereinfachung der

Gesetzgebung konzentriert, versammelte Medicines for Europe politische

Entscheidungsträger, führende Vertreter der Industrie und Partner zu seinem

jährlichen Treffen in Brüssel.



Der Schwerpunkt der Konferenz lag auf "Aufbau einer widerstandsfähigen

Gesundheitsunion: Sicherheit, Zugang und Wettbewerbsfähigkeit". Auf der

Tagesordnung standen kritische Themen wie die Umsetzung der EU Richtlinie zur

Behandlung von kommunalem Abwasser (UWWTD) , die Entwicklung des Critical

Medicines Act , die Rolle von Biotechnologie und Digitalisierung sowie die

Nachhaltigkeit von Beschaffungsmodellen und Gesundheitsbudgets . Im Mittelpunkt

der Gespräche stand die Frage, wie die Produktionsbasis in Europa gestärkt, der

Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln gesichert sowie der saubere und digitale

Wandel bewältigt werden kann, während gleichzeitig der Zugang zu Arzneimitteln

für die Menschen gewährleistet wird, die tagtäglich auf sie angewiesen sind.







Podiumsdiskussion zum Thema "Zugang zu Arzneimitteln im Kontext von Clean

Transition und One Health" teil und sprach sich für einen sauberen Übergang aus,

der den Zugang zu Arzneimitteln nicht gefährdet. Mit Unterstützung der lokalen

Verbände, der deutschen Progenerika und der tschechischen CAFF, präsentierte er

Realitätsprüfungen aus Deutschland und der Tschechischen Republik, zwei der

wichtigsten Märkte von Zentiva.



Es besteht ein dringender Bedarf an Pause - Reparatur - Wiedereinführung , da

die derzeitige Umsetzung der Richtlinie für die Generikaindustrie nicht

praktikabel ist.



Zentiva hob die folgenden drei Kernaussagen hervor:



- Die derzeitige Umsetzung der UWWTD birgt die Gefahr, dass die Bezahlbarkeit

von Medikamenten, die Versorgungssicherheit und die langfristige

Nachhaltigkeit untergraben werden. Unrealistische Annahmen und deutlich zu

niedrig angesetzte Kostenschätzungen der Europäischen Kommission geben Anlass

zu ernsten Bedenken hinsichtlich der weiteren Verfügbarkeit von wichtigen

patentfreien Arzneimitteln in Europa.

- Es gibt eine bessere Alternative - das Schweizer Modell zeigt, wie durch faire

Kostenbeteiligung, schrittweise Umsetzung und sektorübergreifende

Zusammenarbeit Umweltziele erreicht werden können, ohne die

Patientenversorgung zu beeinträchtigen.

- Wir müssen die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der in Europa hergestellten

Arzneimittel sichern. Wenn umweltpolitische Maßnahmen einen Seite 1 von 2 Seite 2 ►





