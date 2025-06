Quantencomputing Aktien 2025: Die wichtigsten Unternehmen und ihre Chancen

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Nachfolgend ein Überblick über einige der wichtigsten Unternehmen und ihre Rolle in der Entwicklung quantenbasierter Technologien.

Alphabet – ISIN: US02079K3059: Alphabet (Google) gehört zu den Vorreitern in der Forschung. Das Unternehmen betreibt Google Quantum AI und hat mit Projekten wie „Sycamore“ große Fortschritte im sogenannten „Quanten-Überlegenheitsexperiment“ erzielt.

Amazon – ISIN: US0231351067: Amazon investiert über seinen Cloud-Dienst AWS in den Bereich Quantum Computing und stellt Forschenden über AWS Braket Simulations- und Entwicklungsplattformen zur Verfügung.

Arqit Quantum Incorporation – ISIN: KYG0567U1278: Arqit konzentriert sich vor allem auf Quantenverschlüsselung („Quantum Encryption-as-a-Service“). Sie unterstützen Unternehmen und Behörden bei der Implementierung abhörsicherer Kommunikation.

D-Wave Quantum – ISIN: US26740W1099: D-Wave bietet Quanten-Annealing-Computer und fokussiert sich vor allem auf Optimierungsprobleme, etwa in der Logistik oder Finanzbranche.

Honeywell – ISIN: US4385161066: Unter dem Dach von Honeywell Quantum Solutions (inzwischen Teil eines Joint Ventures mit Cambridge Quantum) entwickelt das Unternehmen hochpräzise Ionenfallen-Quantencomputer.

IBM – ISIN: US4592001014: IBM zählt zu den Pionieren der Quantenforschung. Mit dem IBM Q Network und dem „Eagle“-Quantenprozessor möchte das Unternehmen Quantencomputing Cloud- und Industrie-tauglich machen.

IonQ – ISIN: US46222L1089: IonQ entwickelt Ionenfallen-Rechner und bietet diese auch über große Cloud-Plattformen an. Das Unternehmen gilt als eines der ersten reinen Quantencomputing-„Pure Plays“, das an die Börse ging.

Microsoft – ISIN: US5949181045: Über das Programm „Azure Quantum“ stellt Microsoft Quanten-Hardware verschiedener Anbieter sowie eigene Entwicklungsumgebungen (z. B. Q#) bereit.

Quantum Computing – ISIN: US74766W1080: QCI hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen ohne tiefgreifendes Quantenwissen den Zugang zu quantenbasierten Anwendungen (z. B. für Optimierung und KI) zu ermöglichen.

Rigetti Computing – ISIN: US76655K1034: Rigetti setzt auf supraleitende Quantenprozessoren und bietet über die hauseigene „Quantum Cloud Services“-Plattform Leistungen rund um Quanten-Hardware und -Software an.

Fazit:

Die Quantencomputing-Branche steckt zwar noch in den Anfängen, doch das Wachstumspotenzial gilt als enorm. Während Konzerne wie Alphabet, Amazon, IBM und Microsoft neben Quantencomputing auch in vielen anderen Feldern aktiv sind, konzentrieren sich Unternehmen wie IonQ, Rigetti oder D-Wave rein auf die Weiterentwicklung quantenbasierter Hardware und Anwendungen. Gerade vor dem Hintergrund von Anwendungen in Kryptographie, KI, Materialforschung und Pharma versprechen viele Akteure enormen technischen – und potenziell auch finanziellen – Mehrwert.