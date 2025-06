Huawei präsentiert die 5G-A-Entwicklung und den Wert der szenariobasierten KI

Shanghai (ots/PRNewswire) - Huawei präsentierte auf dem MWC Shanghai 2025 neue

Entwicklungen im Bereich der Monetarisierung von 5G Advanced (5G-A)-Erlebnissen

und szenariobasierten Diensten, die durch KI-Agenten unterstützt werden. Der

Auftritt des Unternehmens auf der diesjährigen Veranstaltung steht unter dem

Motto "Accelerating the Intelligent World" (Die intelligente Welt

beschleunigen). Ziel ist es, mit globalen Netzbetreibern, Industriepartnern und

Meinungsführern zusammenzukommen, um neue Wege für die Entwicklung von

Netzbetreibern zu diskutieren, die sich auf die Schaffung von Mehrwert durch KI

konzentrieren.



Huawei konzentriert sich bei seiner Präsentation auf die neuesten Innovationen

in drei Bereichen:





- Dienstleistungen: Es wird erwartet, dass Huawei den Erfolg einer Reihe vonProjekten zur Monetarisierung von 5G-A-Erfahrungen und szenariobasiertenKI-Anwendungen (AItoX) bekannt gibt, die das Unternehmen in Zusammenarbeit mitden drei größten chinesischen Netzbetreibern durchgeführt hat.- Infrastruktur: Huawei veranstaltet Präsentationen seiner Netzbetreiberpartnerüber deren jüngste Erfahrungen beim Aufbau KI-zentrierter Netzwerke. DasUnternehmen führt außerdem eine neue umfassende AI Ultra-Broadband (AIUBB)-Lösung ein, die alle Netzwerkebenen von Breitbandanschlüssen fürPrivathaushalte bis hin zu Transportnetzwerken abdeckt. Die Lösung verfügtüber integrierte End-to-End-Rechenleistung und umfassendeLeistungsverbesserungen, die darauf abzielen, die Netzwerkentwicklung hin zueiner höheren Autonomie zu beschleunigen, was wiederum dieKI-Anwendungserfahrung verbessert und das Geschäftswachstum ermöglicht.- Betrieb: Huawei und die drei größten Mobilfunkbetreiber Chinas präsentierengemeinsam ihre neuesten Errungenschaften im Bereich intelligenter drahtloserNetzwerke und intelligenter Breitbanddienste für Privathaushalte.Die kommerzielle Einführung von 5G-A wird sich voraussichtlich im Jahr 2025 ineiner Reihe von Regionen beschleunigen, darunter China, dem Nahen Osten und demasiatisch-pazifischen Raum. Die Netzbetreiber in diesen Regionen prüfen derzeitaktiv Modelle zur Monetarisierung von Erfahrungen.Eric Xu, Deputy Chairman und Rotating Chairman von Huawei, hielt eineGrundsatzrede über Wege zur Förderung des Wachstums in derTelekommunikationsbranche. Xu begann seine Rede mit einigen Beobachtungen zuraktuellen Lage der Telekommunikationsbranche: "Nach fast vier Jahrzehntenrasanten Wachstums ist die Branche nun in eine Phase stabiler Entwicklungeingetreten, sieht sich jedoch gleichzeitig mit einigen Herausforderungen fürneues Wachstum konfrontiert."