KI revolutioniert die Wirtschaft: Chancen für Anleger und Top-KI-Aktien

Derzeit dominieren vor allem große Unternehmen den Bereich der künstlichen Intelligenz, die mit spezialisierten Forschungsteams an der Weiterentwicklung dieser Technologie arbeiten. Künstliche Intelligenz (englisch: artificial intelligence) beschreibt das von Menschen nachempfundene Denken und Handeln eines Computers, Roboters oder einer Maschine. Ein solches System ist in der Lage, aus Fehlern zu lernen und bei ähnlichen Aufgaben oder Problemen eigenständig neue Lösungswege zu finden, ohne dafür erneut programmiert werden zu müssen. Maschinelles Lernen bildet somit die Grundlage für intelligentes Verhalten in technischen Systemen. Vorrangig soll künstliche Intelligenz dazu beitragen, dem Menschen Arbeit abzunehmen und Prozesse zu erleichtern. Allerdings sind die aktuellen Entwicklungen noch weit davon entfernt, echtes menschliches Bewusstsein oder komplexe Denkprozesse nachzubilden.

Konzerne wie Google, Meta und Microsoft haben den Bereich der künstlichen Intelligenz bereits zu einem ihrer zentralen strategischen Schwerpunkte für die Zukunft erklärt.